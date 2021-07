Corona Lockerungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt – und das nicht

Immer mehr Corona-Maßnahmen werden nach und nach gelockert – allerdings in allen Bundesländern auf unterschiedliche Weise. Die Lockerungen erfolgen in aller Regel Auflagen wie Abstands- und Hygienebestimmungen. Zudem gilt weiterhin eine bundesweite Maskenpflicht in Handel und Nahverkehr.

Die einzelnen Bundesländer können im Kampf gegen die Corona-Pandemie über die schrittweise Öffnung des öffentlichen Lebens weitgehend in eigener Verantwortung entscheiden. Hier gibt’s eine große Übersicht für die Länder.

Corona-Lockerungen in Hamburg: Das ist in der Hansestadt erlaubt

Bis zu zehn Mitglieder zweier Haushalte dürfen sich wieder treffen, ohne dabei einen Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten

Alle Schüler in Hamburg sollen wenigstens einmal pro Woche Unterricht in der Schule bekommen. Alle Kinder dürfen in einem eingeschränkten Regelbetrieb wieder die Kitas besuchen.

Corona-Lockerungen in Schleswig-Holstein: Das ist momentan erlaubt

Versammlungen mit bis zu 100 Teilnehmern sind unter Einhaltung des Mindestabstands möglich, Ausnahmen sind bei Genehmigung möglich.

Ferienwohnungen, Hotels und Campingplätze dürfen öffnen.

Freibäder und Freizeitparks in Schleswig-Holstein können wieder öffnen. Mit entsprechendem Hygienekonzept dürfen auch Hallenbäder wieder Gäste empfangen.

Bei Messen und Märkten in Schleswig-Holstein dürfen sich im Freien bis zu 100 Besucher unter Wahrung der Abstandsregeln gleichzeitig aufhalten. Familienfeiern sind im Freien für bis zu 50 Personen erlaubt, drinnen sind es nur zehn oder die Angehörigen zweier Haushalte.

Für einige Jahrgänge in Schleswig-Holstein hat der Unterricht bereits wieder begonnen. Alle Grundschüler werden wieder täglich im Klassenverband unterrichtet. Der Regelbetrieb an allen Schulen soll nach den Sommerferien mit dem neuen Schuljahr am 10. August wieder starten. Die Kitas können seit Montag in den Regelbetrieb zurückkehren.

Corona-Lockerungen in Mecklenburg-Vorpommern: Das ist erlaubt – das nicht

Bis zu zehn Menschen mehrerer Haushalte dürfen sich in Mecklenburg-Vorpommern wieder an öffentlichen Orten treffen.

wieder an öffentlichen Orten treffen. Die Schüler kehren bereits schrittweise in die Schulen zurück. Kitas stehen wieder allen Kindern offen. Nach Ende der Sommerferien Anfang August soll es einen verlässlichen und täglichen Regelunterricht für alle Schüler geben. Die Schulhorte sollen in den Sommerferien eine reguläre Ferienbetreuung von täglich sechs Stunden pro Kind anbieten.

Demonstrationen und Veranstaltungen im Freien sind mit bis zu 300 Teilnehmern erlaubt.

Corona-Lockerungen in Niedersachsen: Das gilt für Ihr Bundesland

Demos unter freiem Himmel können in Niedersachsen ohne Ausnahmegenehmigung stattfinden.

ohne Ausnahmegenehmigung stattfinden. Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze sind geöffnet.

Freibäder, Hallenbäder und Freizeitparks in Niedersachsen dürfen wieder öffnen.

Die Kitas in Niedersachsen sind seit Montag in einem eingeschränkten Betrieb wieder für alle Kinder geöffnet. Alle Jahrgänge haben wieder Unterricht in den Schulen.

Es dürfen sich in Niedersachsen Gruppen von bis zu zehn Personen treffen – sind es Angehörige oder Mitglieder zweier Haushalte, dürfen es auch mehr sein.

Corona-Lockerungen in Bremen: Das ist erlaubt – und das nicht

Es können sich in Bremen mehrere Angehörige aus zwei Haushalten im öffentlichen Raum treffen. In geschlossenen Räumen sind Veranstaltungen mit maximal 20 Personen möglich, wenn ein Hygienekonzept vorliegt.

Kitas haben in der Stadt Bremen im eingeschränkten Regelbetrieb geöffnet, dieser soll jetzt auch für Grundschulen gelten.

Freibäder in Bremen können bei Vorlage eines Hygienekonzeptes generell geöffnet werden. Größere Freizeitparks gibt es nicht.

Corona-Lockerungen in Hessen: Feste mit bis zu 250 Teilnehmern erlaubt

Im öffentlichen Raum dürfen sich in Hessen bis zu zehn Menschen treffen, unabhängig von der Zahl der Haushalte.

bis zu zehn Menschen treffen, unabhängig von der Zahl der Haushalte. Kitas gehen wieder in den eingeschränkten Normalbetrieb über, am 6. Juli sollen sie wieder vollständig öffnen. Der Unterricht an den Schulen hat schrittweise wieder begonnen. In den Grundschulen läuft seit Montag wieder der normale Präsenzunterricht, Eltern können aber entscheiden, ob ihre Kinder zur Schule gehen.

Prinzipiell müssen Veranstaltungen in Hessen mit bis zu 100 Personen nicht mehr genehmigt werden, wenn ein Hygiene- und Abstandskonzept vorliegt. Seit Montag gilt dafür eine Obergrenze von 250 Menschen. Veranstaltungen mit mehr Teilnehmern müssen extra genehmigt werden.

Corona-Lockerungen in Baden-Württemberg: Das gilt ab jetzt

Versammlungen in Baden-Württemberg sind erlaubt – mit Auflagen zur Sicherstellung des Infektionsschutzes – etwa zu Abständen oder Höchstteilnehmerzahlen.

Freizeitparks und Bäder dürfen öffnen.

Öffentliche Tagungen, Kongresse, Messen und kleinere Sportevents mit bis zu 100 Menschen sind vom 1. Juli an wieder möglich. Ab dem 1. August soll auch eine Teilnehmerzahl von bis zu 500 Menschen erlaubt sein.

Private Feiern in Baden-Württemberg wie Hochzeiten und Geburtstage mit bis zu 99 Menschen sind in angemieteten Räumen möglich, wenn Hygienekonzepte eingehalten werden.

Corona-Lockerungen in Bayern: Hier können Bars noch nicht öffnen

Im öffentlichen Raum dürfen sich wieder Gruppen von bis zu zehn Personen treffen. In privaten Räumen und Gärten gibt es gar keine zahlenmäßige Beschränkung mehr.

Auch für die letzten Schüler in Bayern gibt es wieder Präsenzunterricht an den Schulen. Vom 1. Juli an sollen auch alle Kinder zurück in Kindergärten und Krippen dürfen.

Bayern ist das einzige Bundesland, in dem Bars noch nicht öffnen dürfen

Corona-Lockerungen in Berlin: Das gilt für die Hauptstadt

Die Kontaktbeschränkungen in Berlin fallen ganz weg.

Kitas haben die Rückkehr zum Regelbetrieb begonnen, seit Montag soll die Betreuung aller Kinder wieder in vollem Umfang stattfinden. Alle Schüler in Berlin haben derzeit Unterricht, jedoch nur teilweise in der Schule. Nach Ende der Sommerferien (letzter Ferientag 7. August) sollen die Schulen zu einem Normalbetrieb zurückkehren.

Private Veranstaltungen von bis zu 50 Personen sind erlaubt, sofern diese aus zwingenden Gründen erforderlich sind. Das gilt etwa für Trauerfeiern, standesamtliche Eheschließungen, Taufen und Hochzeiten.

Freibäder in Berlin können öffnen. Größere Freizeitparks gibt es nicht.

können öffnen. Größere Freizeitparks gibt es nicht. Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze können öffnen.

Für Demonstrationen in Berlin gilt keine Begrenzung der Teilnehmerzahl mehr.

Corona-Lockerungen in Brandenburg: Demos ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl

Demonstrationen im Freien sind in Brandenburg wieder ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl möglich, aber der Mindestabstand muss eingehalten und der Zutritt gesteuert werden.

Öffentliche und private Veranstaltungen dürfen wieder mit bis zu 1000 Menschen stattfinden, dazu zählen auch Gottesdienste und Konzerte.

Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen bleiben in Brandenburg bis Ende August verboten.

Kitas in Brandenburg haben wieder für alle Kinder geöffnet, die Schulen sollen nach dem Ende der Sommerferien am 10. August zum regulären Betrieb zurückkehren. In Schulen und Kitas fällt der allgemeine Mindestabstand dann weg, nur nicht zwischen Lehrern. Dafür müssen Hygieneregeln wie das Händewaschen eingehalten werden.

Corona-Lockerungen in NRW: Abschlusspartys für Schüler erlaubt

Demonstrationen sind in NRW grundsätzlich erlaubt – bei Einhaltung der Abstandsregeln und einer Höchstzahl an Teilnehmern, gerechnet auf die Gesamtfläche.

Kongresse und Messen dürfen nur unter Auflagen und immer unter Vorlage eines Infektionsschutzkonzepts durchgeführt werden. An Veranstaltungen im Kultur- oder Bildungsbereich dürfen nun wieder mehr als 100 Personen teilnehmen.

Feste wie Jubiläen, Hochzeiten, Taufen, Geburtstage oder Abschlussfeiern mit höchstens 50 Teilnehmern sind in NRW unter Auflagen wieder erlaubt. Voraussetzung sind die Beachtung von Hygieneregeln und die Erfassung der Personalien der Gäste.

Alle Kita-Kinder in NRW werden wieder betreut – allerdings mit weniger Stunden pro Woche als normal. Schüler erhalten tageweise Präsenzunterricht, alle Grundschüler müssen wieder täglich in die Schule gehen.

Corona-Lockerungen in Rheinland-Pfalz: Das gilt ab jetzt

Es dürfen sich bis zu zehn Menschen unabhängig von der Zahl der Haushalte treffen.

Der Unterricht in Rheinland-Pfalz hat stufenweise wieder begonnen, alle Schüler gehen zumindest zeitweise wieder zur Schule gehen. Die Kitas öffnen wieder für alle, wenn auch mit Einschränkungen. Bis zum 1. August sollen sie wieder den normalen Regelbetrieb aufnehmen.

Freibäder, sonstige Schwimmbäder und Freizeitparks in Rheinland-Pfalz dürfen unter Auflagen öffnen.

Hotels dürfen wieder für Touristen öffnen, Ferienwohnungen wieder vermietet werden. Auch Campingplätze sind wieder offen.

Demonstrationen im Freien sind unter Auflagen möglich.

Corona-Lockerungen im Saarland: Das ist erlaubt – und das nicht

Versammlungen im Sinne des Versammlungsgesetzes unter freiem Himmel sind im Saarland unter Auflagen erlaubt, so müssen etwa die Hygiene- und Abstandsvorschriften eingehalten werden.

unter Auflagen erlaubt, so müssen etwa die Hygiene- und Abstandsvorschriften eingehalten werden. Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen wieder für den Tourismus öffnen.

Schwimm- und Freibäder dürfen unter Auflagen wieder öffnen. Freizeitparks dürfen Besucher empfangen.

Familienfeiern im Restaurant sind im Saarland mit bis zu 50 Personen erlaubt. Die Landesregierung plant zurzeit, größere Familienfeiern mit bis zu 100 Gästen unter Hygieneauflagen wieder zu ermöglichen.

Im Laufe des Junis sollen alle Schüler im Saarland zumindest zeitweise wieder an die Schule zurückkehren. Kitas haben wieder eingeschränkten Regelbetrieb aufgenommen.

Corona-Lockerungen in Sachsen: Tagungen mit bis zu 1000 Besuchern möglich

Es können sich zwei Hausstände in Sachsen treffen. Auch Treffen mit bis zu zehn Menschen sind erlaubt – sowohl drinnen als auch draußen. In einer Gaststätte oder einem angemieteten Raum dürfen sich bis zu 50 Menschen bei Familienfeiern treffen.

Freibäder und Freizeitparks in Sachsen dürfen öffnen, sofern sie ein genehmigtes Hygienekonzept haben. Hallenbäder können öffnen, wenn die Kommunen deren Hygienekonzept genehmigt haben.

Corona-Lockerungen in Sachsen-Anhalt: Schüler dürfen ohne Corona-Mindestabstand unterrichtet werden

Demonstrationen in Sachsen-Anhalt sind möglich, wenn die Versammlungsbehörde sie zusammen mit dem Gesundheitsamt erlaubt. Eine pauschale Höchstgrenze für Teilnehmer gibt es nicht.

Freibäder und Freizeitparks in Sachsen-Anhalt dürfen wieder öffnen. Auch Hallenbäder dürfen öffnen, wenn Abstandsregeln und Hygieneanforderungen erfüllt werden.

Kitas und Schulen in Sachsen-Anhalt kehren zu einem regulären Betrieb zurück. Grundschüler und Kitakinder kommen täglich in die Kitas und Grundschulen, an weiterführenden Schulen gibt es Wechselmodelle aus Präsenzunterricht und Distanzlernen. Schüler dürfen auch ohne den allgemein geltenden coronabedingten Mindestabstand unterrichtet werden.

