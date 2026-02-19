Lange hieß es, mit dem Christentum gehe es bergab in Amerika und Europa. Doch nun gibt es Hinweise auf neue Aufbrüche. Religionssoziologin Maren Freudenberg sagt im Interview, ob man die messen kann, was Donald Trump damit zu tun hat und wie das Christentum der Zukunft aussieht.

Es sind nur sporadische Meldungen, aber es gibt sie. Junge Deutsche beten laut einer aktuellen Umfrage deutlich häufiger als Vertreter der Babyboomer. Christliche Meditationsapps fürs Smartphone werden neuerdings zigmillionenfach heruntergeladen. Und die katholische Bischofskonferenz Frankreichs verzeichnete im vergangenen Jahr einen neuen Rekord bei der Zahl der Erwachsenentaufen. Alles Einzelphänomen – oder wächst da gerade ein Trend?

Maren Freudenberg muss es wissen. Sie forscht am Centrum für Religionswissenschaftliche Studien (CERES) der Ruhr-Universität Bochum. Spezialgebiete: Religion in der Moderne und Christentum in den USA. Ein Anruf.