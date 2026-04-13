Collien Fernandes: Nächste Staatsanwaltschaft prüft ihre Anzeige gegen Ulmen

Nach einer Strafanzeige von Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes gegen ihren Ex-Partner Christian Ulmen prüft nun die nächste Staatsanwaltschaft die Übernahme der Ermittlungen. Fernandes erhebt Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner, bei denen es um sexualisierte Gewalt geht.

Die Akten der Staatsanwaltschaft Itzehoe in Schleswig-Holstein seien eingetroffen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam am Montagnachmittag. Ob das Verfahren übernommen und die Ermittlungen von Potsdam aus fortgesetzt werden, solle zeitnah entschieden werden. Einen Zeitraum konnte die Sprecherin nicht nennen. Es sei noch nicht klar, wie umfangreich die Akten seien.

Potsdam war Wohnort des Paares

Fernandes und ihr Ex-Partner, der Schauspieler Christian Ulmen, hatten vor ihrem Umzug 2023 nach Mallorca in der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam gewohnt.

Fernandes richtet Vorwürfe gegen Ulmen, über die zuerst der „Spiegel“ berichtet hatte. Sie wirft ihm vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung. Sein Anwalt Christian Schertz kündigte an, gegen die „initiale Berichterstattung“ des „Spiegels“ gerichtliche Schritte einzuleiten.

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Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow von der Staatsanwaltschaft Itzehoe hatte am Freitag zur Abgabe des Falls nach Potsdam gesagt, durch die Prüfung „bezüglich der vorgeworfenen Handlungen“ hätten sich Hinweise auf mögliche Tatorte im dortigen Bezirk ergeben. Nähere Angaben machte er nicht. Fernandes löste auch eine breite Debatte über sexualisierte Gewalt und Demonstrationen in mehreren deutschen Städten aus. (mp/dpa)