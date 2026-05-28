Clevere Affen brechen aus Anlage aus – Polizei informiert Anwohner

Eine Gruppe Rhesusaffen ist in Witten im Ruhrgebiet ausgebüxt. Die Affenbande konnte durch ein Loch in einer Backsteinwand aus einer Auffangstation in Witten ausreißen. Die cleveren Tiere kratzten sich den Weg offenbar selbst frei. Wo sie nun sind, ist unklar.

Die sehr intelligenten, aber scheuen Tiere hatten nach Angaben der Polizei am Mittwoch vermutlich Mörtel aus einer Backsteinmauer gekratzt und konnten so ausbrechen, wie ein Polizeisprecher sagte. Bislang konnten die Tiere nicht eingefangen werden. Der WDR hatte zuvor berichtet. Nach Angaben des Senders handelt es sich um sechs der sogenannten Tempelaffen.

Von den Tieren soll wohl keine Gefahr ausgehen

Sie seien aus Tierschutzgründen in einer Auffangstation untergebracht gewesen. Die Verantwortlichen hätten der Polizei glaubhaft versichert, dass von den Tieren keine Gefahr ausgehe. Daher suchen die Einsatzkräfte auch nicht aktiv nach den Affen.

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„Wer einen Affen in seinem Garten sieht, kann sich aber an die Polizei oder die Feuerwehr wenden“, so der Polizeisprecher. Man stehe in Kontakt mit den Verantwortlichen, die für das Einfangen der Tiere Sorge tragen würden. (dpa/mp)