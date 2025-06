Chef von Sterbehilfeorganisation begeht Suizid

Der Präsident der umstrittenen Schweizer Sterbehilfeorganisation „The Last Resort“, Florian Willet, hat Suizid begangen. Das sagten der Mitbegründer seiner Organisation und sein Anwalt

Die Staatsanwaltschaft Schaffhausen bestätigte den Tod. Sie ermittelte gegen Willet (47) und andere wegen „Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord“. Der Deutsche mit Wohnsitz in der Schweiz war im September bei dem ersten Suizid mit dem neuen Gerät „Sarco“ in einem Wald in der Nähe von Schaffhausen dabei und daraufhin in Untersuchungshaft genommen worden.

Schweizer Behörden halten „Sarco“ nicht für rechtskonform

Die Organisation schrieb auf ihrer Webseite, dass Willet am 5. Mai in Deutschland Suizid beging. Er sei durch die Anschuldigungen und die Untersuchungshaft traumatisiert gewesen. Er war im Dezember nach rund 70 Tagen aus der Haft entlassen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gehen die Ermittlungen gegen andere beschuldigte Personen weiter.

Suizidhilfe ist in der Schweiz erlaubt, wenn Helfer keine selbstsüchtigen Motive haben. Es gibt mehrere Suizidhilfe-Organisationen. Das Gerät „Sarco“ betrachten die Schweizer Behörden als nicht rechtskonform. Es handelt sich um eine Kapsel, in die sich eine Person legen kann, die durch Knopfdruck eine Stickstoffeinleitung aktiviert und die darin liegende Person dann erstickt.

Die Behörden hatten die Macher von „Sarco“ vor dem Einsatz gewarnt. Erste Nutzerin war eine 64-jährige Amerikanerin. Das Obduktionsgutachten des Institutes für Rechtsmedizin des Kantons Zürich liege jetzt vor, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Sie machte keine Angaben zum Stand der Ermittlungen. (dpa/mp)