Cable Car in San Francisco stoppt abrupt: 15 Verletzte

Sie sind eine der beliebtesten Touristenattraktionen von San Francisco und gelten als recht sicher – die Cable Cars. Doch beim plötzlichen Anhalten einer der berühmten Trambahnen sind jetzt 15 Passagiere verletzt worden.

Zwei Personen seien sofort ins Krankenhaus gebracht worden, elf weitere hätten sich mit kleineren Beschwerden in ärztliche Behandlung begeben, teilte die Feuerwehr mit. Zwei Personen mussten nicht behandelt werden. Niemand sei lebensgefährlich verletzt worden, hieß es weiter. Die Unfallursache werde noch untersucht.

Unfall von Cable Car: Menschen seien durch die Luft geflogen

Ein Fahrgast erzählte dem „San Francisco Chronicle“, dass die Bahn beim Bergauffahren plötzlich angehalten habe. Menschen seien durch die Luft geflogen und hätten geschrien, sagte Willa Meade der Zeitung.

Die mehr als 150 Jahre alten drei Straßenbahn-Linien gehören zu den Top-Touristenattraktionen der Westküstenstadt. Die altertümlichen Bahnen rattern an beweglichen Stahlkabeln durch die hügelige Westküstenmetropole. Sie gelten grundsätzlich als recht sicheres Transportmittel.

Der Antrieb für die Wagen ist ein kilometerlanges Stahlseil, das knapp unter der Straßendecke in einer Spur verläuft und ständig in Bewegung ist. Die Kabel werden in einer zentralen Schaltstelle von einem riesigen Motor angetrieben.

Seit 1964 stehen die Wagen als „National Historic Landmark“ unter Denkmalschutz. (dpa/mp)