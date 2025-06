Bushido-Sohn (10) zieht sich beim Wassersport Horror-Verletzung zu

Der zehn Jahre alte Sohn von Rapper Bushido ist von einem Wassersportsofa gefallen. Sein Arm wäre beinahe abgetrennt worden, berichtet Mutter Anna-Maria Ferchichi auf Instagram.

Der zehn Jahre alte Sohn von Rapper Bushido und seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi hat sich bei einem Wassersportunfall schwer verletzt. Djibrail sei in Ras Al-Khaimah in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf einem Wassersofa mitgefahren, als er ins Wasser gefallen sei, wobei ihm das Seil des Bootes „fast seinen kompletten Arm oben unter der Achsel durchtrennt“ habe, schrieb Anna-Maria Ferchichi auf ihrem Instagram-Kanal in einer Story. Das Sofa wurde von dem Boot gezogen, wie Bushido (46) in einem Instagram-Beitrag erklärte.

„Ich habe selber noch nie so eine tiefe & große Wunde gesehen“

Der Trizeps, eine Sehne und mehrere kleine Nerven seien dabei gerissen, teilte die 43-jährige Anna-Maria Ferchichi weiter mit. „Ich habe selber noch nie so eine tiefe & große Wunde gesehen.“ Der Zehnjährige, der eine Zwillingsschwester hat, sei zunächst in einem Krankenhaus in Ras Al-Khaimah behandelt und später in Dubai operiert worden. Inzwischen habe die Familie das Krankenhaus wieder verlassen können.

„Bitte lasst eure Kinder nicht mehr solche Dinge machen.“ Das schreibt Bushidos Frau auf Instagram zu dem tragischen Unfall. Instagram @anna_maria_ferchichi (Screenshot) „Bitte lasst eure Kinder nicht mehr solche Dinge machen.“ Das schreibt Bushidos Frau auf Instagram zu dem tragischen Unfall.

https://www.instagram.com/p/DKm4W5rtX8P/?igsh=MW9ycmdjYWQ1MDBwNg==

„Sowas wie heute wünsche ich keinem & hat uns wissen lassen, wie schnell alles umschlagen kann“, schrieb Anna-Maria Ferchichi. Auch Bushido äußerte sich in seinem Beitrag nachdenklich: „Am liebsten will man seine Kinder nie wieder loslassen.“ Anna-Maria Ferchichi ist seit 13 Jahren mit Bushido, bürgerlich Anis Ferchichi, verheiratet. Das Paar hat sieben gemeinsame Kinder, ein weiteres Kind stammt aus einer früheren Beziehung. (dpa/mp)