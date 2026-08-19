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Bus kollidiert mit Lkw: 23 Menschen sterben auf dem Weg ins Krankenhaus

Trümmer eines Kleinbusses und Lastwagens liegen nach einem Unfall auf einer Straße in Paraná.
Dieses vom lokalen Amt für öffentliche Sicherheit zur Verfügung gestellte Bild zeigt die Unfallszene, nachdem ein mit Patienten besetzter Kleinbus mit einem Lastwagen kollidierte.

Ein Bus kracht im Süden Brasiliens mit einem Lkw zusammen. Es gibt mehrere Tote und Verletzte. Die meisten Opfer sitzen in einem Bus, der Patienten zu Kliniken bringen sollte.

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Süden Brasiliens sind 23 Menschen ums Leben gekommen. Ein mit Patienten besetzter Kleinbus kollidierte in der Nacht mit einem Lastwagen auf der Bundesstraße im Bundesstaat Paraná, wie die brasilianische Bundesstraßenpolizei mitteilte.

„Vorläufige Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Lastwagen auf die Gegenfahrbahn geraten sein könnte und frontal mit dem Kleinbus kollidierte“, zitierte das Nachrichtenportal „G1“ die Polizei. Die genauen Umstände würden noch untersucht.

Nach Bus-Unglück: Landesregierung ordnet dreitägige Staatstrauer

Der Unfall ereignete sich gegen 3.30 Uhr bei Ipiranga in der Region Campos Gerais. Nach Angaben der Behörden starben 13 Frauen, acht Männer und zwei Kinder. Auch der Fahrer des Lastwagens kam ums Leben. Fünf Menschen wurden dem Sekretariat für öffentliche Sicherheit des Bundesstaates Paraná zufolge verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Beschädigter Kleinbus und Lastwagen stehen nach einer nächtlichen Kollision an einer Straße in Paraná.
Der Bus wurde bei der Kollision komplett zerstört.

Der Kleinbus gehörte demnach zum Gesundheitsdienst und war mit Patienten auf dem Weg zu Krankenhäusern im Großraum der rund 200 Kilometer entfernten Landeshauptstadt Curitiba. Die Unfallstelle war mehrere Stunden lang vollständig gesperrt.

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Die Bundesstraße verbindet mehrere Regionen im Süden Brasiliens und ist teilweise nur zweispurig ausgebaut. Die Landesregierung von Paraná ordnete nach dem Unglück eine dreitägige Staatstrauer an. (dpa)

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