Bus fährt in Autos und Passanten – junge Frau stirbt

In Weil am Rhein nahe der Grenze zur Schweiz ist ein Bus mit mehreren Fahrzeugen und Passanten kollidiert. Dabei kam nach Polizeiangaben eine 34 Jahre alte Fußgängerin ums Leben. Drei Menschen wurden mit mittelschweren oder leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, weitere vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

Auch die Fahrerin des Linienbusses sei im Krankenhaus behandelt worden, sagte ein Polizeisprecher. Man gehe von einem Unfall aus, so der Sprecher. „Ein Anschlag war es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht.“

Bus verunglückt – Grund ist unklar

Der Bus habe zunächst mehrere Fahrzeuge touchiert, dann mehrere Menschen erfasst und sei dann an einem Brückengeländer zum Stehen gekommen, sagte der Polizeisprecher. Der Grund für den Unfall sei noch unklar, hieß es. Die Verkehrspolizei habe Ermittlungen aufgenommen. An der Unfallstelle waren laut Polizei zahlreiche Einsatzkräfte. Auch zwei Rettungshubschrauber sowie eine Drohne waren beteiligt.

Ob in dem Linienbus zum Unfallzeitpunkt Fahrgäste saßen, war zunächst unklar. Noch am Abend wurde der Bus von einer Fachfirma abgeschleppt und die Straße wieder freigegeben. (dpa/mp)

