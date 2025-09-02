Schockfund auf legendärem Festival: Männerleiche in Blutlache entdeckt

Schock im Wüstenstaat Nevada: Beim legendären Burning Man Festival ist ein Mann tot aufgefunden worden. Er lag in einer Blutlache, wie die Polizei bestätigte.

Der Leichnam des bislang unbekannten Mannes wurde am Samstag in der Zeltstadt „Black Rock City“ entdeckt, rund 180 Kilometer nördlich von Reno. Sofort rückten Sheriff-Teams und Ranger der Bundesbehörde an.

Leiche bei Kult-Festival: Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Die Ermittler gehen inzwischen von einem Tötungsdelikt aus. Das Gelände rund um den Fundort wurde weiträumig abgesperrt, zahlreiche Festival-Besucher wurden bereits vernommen. Hinweise auf weitere Gefährdungen gebe es bislang nicht, hieß es.

Die Organisatoren des Kult-Festivals zeigten sich bestürzt. Man arbeite eng mit den Behörden zusammen und habe Krisen- und Unterstützungsangebote für die Besucher eingerichtet. „Die Sicherheit unserer Community steht an erster Stelle“, so die Veranstalter.

Burning Man zieht jedes Jahr Zehntausende Kunst- und Musikfans in die Wüste Nevadas. Höhepunkt ist das spektakuläre Verbrennen einer riesigen Holzfigur am letzten Tag des Festivals.