Ein Richter ist wegen des Besitzes von kinder- und jugendpornografischen Dateien angeklagt. Ein Schreiben dazu an das Thüringer Justizministerium wird vergessen.

Einem 62-jährigen Juristen wird der Besitz von kinder- und jugendpornografischen Schriften vorgeworfen – das notwendige Schreiben hätte schon im Mai 2025 eingehen sollen (Symbolbild). picture alliance/dpa | Arne Dedert

Nach dem Fund von über 1,8 Millionen Dateien mit Darstellungen sexuellen Missbrauchs von Kindern bei einem Thüringer Richter hat die Staatsanwaltschaft Hannover einen Fehler eingeräumt. Über die Ermittlungen gegen den 62 Jahre alten Juristen sei das Justizministerium in Thüringen nicht, wie eigentlich geplant, bereits im Mai 2025 informiert worden, sagte ein Sprecher der Behörde. Der Jurist lebt in Niedersachsen.

Ein entsprechendes Schreiben sei zwar verfasst und eine Abschrift an das niedersächsische Justizministerium gesandt worden, das für Thüringen bestimmte Original aber sei wegen eines „Büroversehens“ nicht verschickt worden, sagte der Sprecher. So sei das Thüringer Ministerium erst mit Erhebung der Anklage informiert worden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Disziplinarverfahren erst im laufenden Jahr

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Einem MDR-Bericht zufolge verwies das Thüringer Justizministerium darauf, erst am 4. Juni dieses Jahres von der Staatsanwaltschaft Hannover offiziell über die Anklageerhebung gegen den Richter informiert worden zu sein.

Am 15. Juni wurde demnach vom Ministerium ein Disziplinarverfahren gegen den 62-Jährigen eingeleitet. Nach Anforderung weiterer Unterlagen beim Landgericht Hannover stellte das Ministerium laut Bericht Mitte Juli einen Antrag auf vorläufige Dienstenthebung des Mannes.

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Nach früheren Angaben des Landgerichts Hannover wird dem 62-Jährigen der Besitz von kinder- und jugendpornografischen Schriften vorgeworfen. Bei einer Durchsuchung wurden laut Staatsanwaltschaft Hannover rund 1,7 Millionen kinderpornografische und etwa 150.000 jugendpornografische Dateien gefunden. Diese enthielten schweren sexuellen Missbrauch an Säuglingen und Kindern.

Der Sprecher der Anklagebehörde sagte, der Angeschuldigte habe sich einmal anlässlich der Durchsuchung kurz geäußert. Details nannte er nicht. (dpa/mp)