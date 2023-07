Exklusive Instagram-Funktion: Was dahinter steckt und wer sie nutzen kann

Immer mehr Influencerinnen und Influencer eröffnen ihren eigenen, exklusiven Broadcast-Channel. Was steckt dahinter und wer kann die neue Instagram-Funktion nutzen? Hier gibt es Antworten.

Seit einer Weile laden auch deutsche Content-Creatorinnen und Creator auf Instagram ihre Fans in eigene Broadcast-Channel ein. Wer die Einladung dann annimmt, gelangt in einen Gruppen-Chat, in dem der Initiator Text, Fotos oder Videos posten kann. Die Mitglieder können vorrangig durch Emojis reagieren.

Exklusive Instagram-Funktion für Creator:innen

Die Broadcast-Funktion ist exklusiv für Influencer:innen mit Creator-Accounts verfügbar. Sie können sich darüber direkt an ihre Followerschaft wenden, Texte, Fotos und Videos teilen, Sprachnachrichten verschicken und auch Umfragen erstellen. Follower:innen wiederum können mit den verschiedenen Emojis auf die Inhalte reagieren, oder an den Umfragen teilnehmen.

Außerdem können die Initiatoren verschiedene Accounts als Mitwirkende einladen. Das können Fans, andere Creator:innen, oder auch Expertinnen und Experten sein. Zusammen können sie Kollaborationen ankündigen, oder Interviews führen, auf die Follower:innen im Broadcast reagieren können.

Instagram erklärt, diese private Kommunikation solle die Beziehung zwischen Creator:in und User:in stärken und Fans das Gefühl geben, an Entscheidungen oder dem Privatleben ihrer Idole teilzuhaben. Außerdem bleiben die Inhalte im Broadcast und gelangen nicht auf das öffentliche Profil von Creator:innen.

In den USA schon getestet – jetzt gibt’s die Broadcast-Channel auch in Deutschland

Bereits im Februar kündigte Meta-Gründer Mark Zuckerberg die Broadcasts an und suchte selbst eine Handvoll Konten aus, die die Funktion testen durften. Darunter Skifahrerin Mikaela Shiffrin, Meme-Creator Tank Sinatra und UFC-Kämpferin Mackenzie Dern. Seit dem 15. Juni dürfen auch deutsche Influencer:innen die Broadcast-Funktion nutzen.

Broadcast beitreten ganz ohne Einladung

Wer die Benachrichtigung zur Einladung verpasst hat, kann auch später noch dem Channel beitreten. Direkt auf dem Profil der Creator:innen gibt es einen Beitrittslink, der mit zwei Sprechblasen gekennzeichnet ist und den Namen des Channels trägt.

Für die Zukunft plant Instagram einen eigenen Tab, unter dem User:innen alle ihrer Broadcasts finden können. Außerdem möchte Meta die Funktion auch auf Facebook und Messenger übertragen.

Wer noch immer über die Funktionen der Broadcast-Channel verwirrt ist, keine Sorge! Auch einige der Creator:innen scheinen den Dreh noch nicht ganz raus zu haben: So hat ein Creator zu Anfang offen in den Chat gefragt, was es mit der Funktion auf sich habe und nach Tipps für den Kanal gefragt – doch Antworten kamen nur in Form von roten und grünen Herzen.