Panorama

Brandanschlag auf deutsches Rüstungsunternehmen

Polizeifahrzeuge sperren eine Straße nahe dem Münchner Ostbahnhof ab. Zuvor hatte es Brandanschläge auf eine Baustelle gegeben. Peter Kneffel/dpa

In München hat es einen Anschlag auf eine Baustelle gegeben. Das LKA hat einen Verdacht.