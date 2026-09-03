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Panorama
Brandanschlag auf deutsches Rüstungsunternehmen
In München hat es einen Anschlag auf eine Baustelle gegeben. Das LKA hat einen Verdacht.
Nach einer Brandattacke auf eine Baustelle in München vermutet das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) einen Anschlagsversuch gegen ein Unternehmen aus dem Rüstungsbereich.
Es werde wegen eines politischen Hintergrunds ermittelt, sagte ein Sprecher des LKA. In der Nacht zum Donnerstag waren mehrere Brandsätze auf die Baustelle geworfen worden, zwei Menschen wurden später festgenommen. (dpa/mp)
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