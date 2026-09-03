Nach einer Brandattacke auf eine Münchner Baustelle vermuten Ermittler, dass ein Rüstungsunternehmen das Ziel war. Später nahmen Einsatzkräfte zwei Bulgaren fest.

Polizeifahrzeuge sperren eine Straße nahe dem Münchner Ostbahnhof ab. Zuvor hatte es Brandanschläge auf eine Baustelle gegeben. Peter Kneffel/dpa

Nach einer Brandattacke auf eine Baustelle in München vermutet das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) einen Anschlagsversuch gegen ein Unternehmen aus dem Rüstungsbereich. Es werde wegen eines politischen Hintergrunds ermittelt, sagte ein Sprecher des LKA. Deswegen habe das LKA die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Um welches Unternehmen es konkret geht, sagte der Sprecher nicht.

Mehrere Brandsätze waren in der Nacht auf die Baustelle geworfen worden. Später nahmen Einsatzkräfte zwei Menschen fest, wie ein Sprecher des Münchner Polizeipräsidiums erklärte.

Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich nach Angaben des bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) um Bulgaren. Bislang hätten sie sich nicht zu den Vorwürfen geäußert, sagte ein LKA-Sprecher.

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Kein größerer Schaden entstanden

Mindestens einer der Brandsätze habe ein Feuer ausgelöst, das Polizisten löschten. Größerer Schaden sei nicht entstanden, sagte der Polizeisprecher. Ein weiterer Brandsatz musste von Spezialkräften entschärft werden.

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Die Brandsätze sollen gegen Mitternacht aus einem Auto geworfen worden sein. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei. Die 28-jährige Frau und der 38 Jahre alte Mann waren kurz nach der Tat an einer Tankstelle festgenommen worden. (dpa/mp)