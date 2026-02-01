mopo plus logo
Crans-Montana Unglück Bar Kerzen Blumen

Hunderte Kerzen und Blumen sind vor der Todes-Bar in Gedenken an die Ofer abgelegt. (Archivbild) Foto: picture alliance/KEYSTONE | JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Katastrophe von Crans-Montana: 18-Jähriger gestorben

Einen Monat nach der Brand-Katastrophe von Crans-Montana ist ein 18-jähriger Schweizer in einem Krankenhaus in Zürich gestorben. Das berichtet die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft im Wallis. Damit steigt die Zahl der Brandopfer auf 41.

In der Silvesternacht hatten in einer Bar funkensprühende Partyfontänen einen Brand entfacht. Die Flammen breiteten sich rasant aus, viele Menschen kamen über die enge Treppe aus dem Kellergeschoss nicht mehr rechtzeitig ins Freie. Mehr als 100 Menschen wurden verletzt, rund 80 davon erlitten schwere und schwerste Brandverletzungen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung, Körperverletzung sowie Brandstiftung. (dpa)

