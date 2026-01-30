Brand in Ballermann-Kneipe: Deutsche Kegelbrüder sollen lange in Haft

Acht Kegelbrüder aus dem Münsterland sollen nach einem Brand in einer Ballermann-Kneipe auf Mallorca für sieben Jahre ins Gefängnis. Die Anklage wirft ihnen vorsätzliche Brandstiftung vor. Unter anderem mit Hilfe von Bier.

Die acht Deutschen sollen nach dem Willen der spanischen Staatsanwaltschaft wegen vorsätzlicher Brandstiftung für sieben Jahre ins Gefängnis. Das geht aus der Klageschrift hervor.

Schwere Anschuldigungen gegen deutsche Kegelbrüder

Zudem sollten sie zusammen Schadenersatz in Höhe von 100.000 Euro zahlen. Die jungen Männer haben von Anfang an bestritten, für den Brand am 20. Mai 2022 in einer Kneipe am Ballermann verantwortlich zu sein.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Dubioser Psychologe : Berater der Blocks gerät in den Fokus

Berater der Blocks gerät in den Fokus Doppelt dämlich! Suff-Eklat um HSV-Star Dompé

Suff-Eklat um HSV-Star Dompé 40-Millionen-Euro-Wette : Wie es mit dem Fernsehturm weitergehen soll

Wie es mit dem Fernsehturm weitergehen soll Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Debatte um WM-Boykott, HSV-„Rambo“ im Interview & St. Paulis neuer Stürmer

Debatte um WM-Boykott, HSV-„Rambo“ im Interview & St. Paulis neuer Stürmer 28 Seiten Plan 7: Das Festival „Fokus Tanz“, „Holiday On Ice“ mit Max Giesinger & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Die Anklage wirft ihnen jedoch nach jahrelangen Ermittlungen vor, an dem besagten Tag vor bald vier Jahren vom Balkon ihrer Hotelzimmer brennende Zigaretten und Alkohol auf das Schilfdach der Terrasse der Kneipe „Why not Mallorca“ geworfen zu haben, das in Brand geriet. Zusammen mit den glühenden Kippen hätten sie „eine brennbare Flüssigkeit, wie Bier oder etwas Ähnliches“ auf das Schilfdach gekippt, heißt es wörtlich in der Klageschrift.

Die Deutschen seien dabei von Balkon zu Balkon geklettert, hätten gelacht und sich gegenseitig angefeuert. In der Klageschrift wird ihnen vorgeworfen, eine „absolute Verachtung für das Leben und die körperliche Unversehrtheit der Bewohner des Hotels, in dem sie sich befanden, sowie der angrenzenden Einrichtungen“ gezeigt zu haben.

Auch ein Bordell, eine Privatwohnung und Teile des angrenzenden Hotels wurden durch das Feuer beschädigt. Da auch mehrere Menschen leichte Verletzungen erlitten, wird den Männern zudem Körperverletzung vorgeworfen.

Anwältin: Bislang keine eindeutigen Beweise

Die Gruppe bestand aus 13 Urlaubern, die von einem als besonders streng geltenden Richter zunächst alle in Untersuchungshaft geschickt wurden. Einer von ihnen war bereits einen Tag nach dem Brand ohne Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Vier weitere hatten das Gefängnis nach rund zweieinhalb Wochen auf Kaution verlassen dürfen.

Die restlichen acht saßen rund zwei Monate in Untersuchungshaft. Sie kamen erst gegen eine hohe Kaution frei, als der strenge Haftrichter kurz im Urlaub war und seine Vertreterin die Freilassung anordnete. Die Männer sind seither wieder in Deutschland.

Kegelbrüder erwarten faires Verfahren

Die spanische Rechtsanwältin María Barbancho betonte, es gelte weiterhin die Unschuldsvermutung für die Angeklagten. In den Ermittlungsakten gebe es „zahlreiche entlastende Anhaltspunkte“, schrieb sie in einer Mitteilung. Die bisherigen Ermittlungen hätten keine belastbaren oder eindeutigen Beweise für eine strafrechtliche Verantwortlichkeit der Angeklagten hervorgebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Update: 25-Jähriger reißt 18-Jährige vor U-Bahn und mit in den Tod

Die Verteidigerin Barbancho bekräftigte, die jungen Männer hätten den Brand nicht verursacht. „Im Gegenteil: Einige von ihnen engagieren sich seit Jahren in der örtlichen freiwilligen Feuerwehr. Als solche haben sie den Hotelgästen beim Verlassen des Gebäudes geholfen, als sich das Feuer ausbreitete, und erlitten dabei selbst Rauchvergiftungen“, schrieb die Anwältin.

Die Angeklagten vertrauten darauf, dass der Sachverhalt in der anstehenden Hauptverhandlung umfassend, objektiv und fair aufgeklärt werde, betonte die Verteidigerin.

Ein Termin für den Beginn des Prozesses, bei dem die Deutschen eventuell vor Gericht in Palma erscheinen müssten, wurde nach Angaben einer Sprecherin der Justiz zunächst nicht anberaumt. (dpa)