Teilnehmer werden evakuiert, nachdem ein Feuer auf dem Gelände der Weltklimakonferenz COP30 ausgebrochen ist.

Teilnehmer werden evakuiert, nachdem ein Feuer auf dem Gelände der Weltklimakonferenz COP30 ausgebrochen ist. Foto: picture alliance/dpa/AP | Joshua A. Bickel

  • Belém

Brand auf Gelände der Klimakonferenz – Hunderte Menschen evakuiert

Schockmoment in Brasilien: Auf dem Gelände der Weltklimakonferenz bricht ein Feuer aus.

Auf dem Gelände der Weltklimakonferenz in Brasilien ist ein Feuer ausgebrochen. Reporter der Deutschen Presse-Agentur konnten Rauch aus einem der großen Zelte aufsteigen sehen. Sicherheitskräfte sagten einer dpa-Reporterin, derzeit gebe es keine Verletzten.

Hunderte Menschen evakuiert

Es handele sich um ein kleines Feuer, sagten Sicherheitskräfte weiter. Es sei gelöscht. Die Organisatoren informierten alle Delegierten per Mail, das Gelände zu verlassen. Es habe ein Feuer in Zone B des Geländes gegeben. Stinkender Qualm zog in Richtung der Bushaltestellen. Hunderte Menschen, die das Gelände verlassen mussten, warteten vor den Türen im Regen.

Ein Sicherheitsbeamter weist Menschen an, den Veranstaltungsort der Weltklimakonferenz COP30 zu verlassen – ein Feuer brach aus. picture alliance/dpa/AP | Fernando Llano
Ein Sicherheitsbeamter weist Menschen an, den Veranstaltungsort der Weltklimakonferenz COP30 zu verlassen.
Ein Sicherheitsbeamter weist Menschen an, den Veranstaltungsort der Weltklimakonferenz COP30 zu verlassen – ein Feuer brach aus.

Brandursache bislang unklar

Angaben zur Ursache des Brandes liegen bislang nicht vor. Die Weltklimakonferenz soll nach zweiwöchigen Beratungen an diesem Freitag planmäßig zu Ende gehen – wenn sie nicht um Stunden oder Tage noch verlängert wird. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

