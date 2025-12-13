Brand an Regionalzug – 200 Menschen müssen Zug verlassen

Ein Zug hält in Krefeld (Nordrhein-Westfalen), es soll nur einer der üblichen Zwischenstopps sein. Doch plötzlich lodern Flammen außen an der Bahn – und die Passagiere müssen schleunigst raus.

An einem Regionalzug hat es im Krefelder Hauptbahnhof gebrannt. Rund 200 Fahrgäste mussten den Zug am frühen Freitagabend schnell verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Hauptbahnhof Krefeld: Regionalzug brennt – Passagiere müssen raus

Der Bereich einer Zugachse hatte Feuer gefangen – es brannte also außen und nicht innen im Zug. Die Fahrgäste selbst waren nach Aussage eines Feuerwehrsprechers nicht in Gefahr.

Als der RE10 an dem Bahnhof am Gleis anhielt, schlug das Bahnpersonal Alarm und löschte den Brand mit Pulverlöschern. Feuerwehrleute kamen hinzu und kühlten den noch sehr heißen Bereich mit Wasser, um ein erneutes Aufflammen des Brandes zu verhindern.

Der Krefelder Hauptbahnhof war zwischenzeitlich voll gesperrt, nach und nach wurden die anderen Gleise dann wieder freigegeben. Nach anderthalb Stunden war der Feuerwehreinsatz vorbei. Der Zug war nach Ende des Einsatzes aber nicht mehr fahrbereit, die Passagiere mussten auf andere Züge ausweichen. (dpa/mp)