Urlaubsreisen sind in den vergangenen Jahren spürbar teurer geworden. Doch in bestimmten Ländern zahlen Urlauber aus Deutschland teilweise deutlich weniger.

Sonne am Playa de Palma auf Mallorca, doch der Urlaub könnte teurer werden. picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen

Bei der Urlaubsplanung spielt in der Regel auch das Budget eine wichtige Rolle. Für Reisen ins Ausland sind die Preisunterschiede zwischen einzelnen Ländern mitunter beträchtlich. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts (Destatis), die das Preisniveau für Gaststättenbesuche und Hotelaufenthalte im April 2026 vergleichen.

Am meisten sparten Urlauber demnach in Nordmazedonien. Dort kosteten Restaurant- und Hoteldienstleistungen weniger als die Hälfte im Vergleich zu Preisen in Deutschland (minus 52 Prozent). In Zahlen: Gaben Gäste im April 100 Euro in Deutschland aus, bezahlten sie dort für die vergleichbare Leistung nur 48 Euro.

Auch in Bulgarien (minus 47 Prozent) und Montenegro (minus 39 Prozent) war der Urlaub deutlich günstiger als in der Bundesrepublik. Eine Statista-Grafik veranschaulicht die Preisunterschiede.

Anzeige

Die Statistik zu Preisniveaus für Gaststätten und Hotels in Europa Statista





In den bei deutschen Urlaubern beliebten Reiseländern Portugal (minus 30 Prozent), Spanien (minus 22 Prozent), Zypern (minus 19 Prozent) und Griechenland (minus 18 Prozent) zahlten Urlauber ebenfalls weniger für Hotelaufenthalte und Restaurantbesuche.

Anzeige

So teuer ist Urlaub in Deutschlands Nachbarländern

Der Preisniveauvergleich zeigt auch, was Urlauber in den Nachbarländern Deutschlands zahlten. In Tschechien waren es 30 Prozent weniger, in Polen 12 Prozent weniger. In Frankreich blieb ein kleines Minus von vier Prozent im Vergleich zu den heimischen Preisen.

Anzeige

Die WochenMOPO 32/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Klimawandel: Platzt nun der Traum vom Sommerurlaub im Süden? • Autoscooter: 100 Jahre Vollgas, Rammen, Anbaggern • 16 Seiten Sport: Irvines Abgang und die Folgen für St. Pauli • 40 Seiten Rätsel und Kultur: Maximale Metal-Power beim „Elbriot“, das MS Dockville und vieles mehr





Allerdings: In den meisten Nachbarstaaten kostete der Urlaub mehr als hierzulande: In Österreich zahlten Urlauber im Vergleich ein Prozent mehr, in Luxemburg neun Prozent, in Belgien 13 Prozent und in den Niederlanden 14 Prozent mehr.

Wo Urlaub deutlich teurer ist als hierzulande

Am höchsten war das Preisniveau in der Schweiz mit einem Aufschlag von 49 Prozent im Vergleich zu den Preisen in Deutschland. Auch Dänemark zählte mit einem Plus von 29 Prozent zu den teuren Urlaubsländern.

Laut Destatis sind auch andere skandinavische Länder vergleichsweise teuer. Island lag mit einem Plus von 49 Prozent auf dem Niveau der Schweiz. Auch in Norwegen (plus 34 Prozent), Schweden (plus 12 Prozent) und Finnland (plus zehn Prozent) kostete der Urlaub teils spürbar mehr als in Deutschland.