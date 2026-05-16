Binnenschiff rammt Brücke – Führerhaus stürzt runter

Nach einem Zusammenstoß mit einer Brücke verliert ein Binnenschiff sein Führerhaus. Der Schaden am Schiff ist beträchtlich, die Ursache wahrscheinlich klar.

Ein Binnenschiff ist auf dem Mittellandkanal im Landkreis Schaumburg mit seinem Führerhaus gegen eine Brücke geprallt. Dabei wurde das Führerhaus zerstört und stürzte auf ein Auto an Deck des Schiffes, wie die Polizei mitteilte. Nach einem Notstopp war das Schiff, das in Richtung Hannover unterwegs war, manövrierunfähig.

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Ein vorbeifahrendes Binnenschiff brachte das beschädigte Schiff zum nahegelegenen Hafen Pollhagen. Grund für den Unfall am Donnerstag war nach ersten Erkenntnissen, dass das Führerhaus nicht rechtzeitig abgesenkt wurde. Verletzte gab es nicht. An der Brücke entstand lediglich Materialabrieb. Den Schaden am Schiff schätzt die Polizei auf rund 400.000 Euro. (dpa/mp)