Bier oder Wein: Was macht dicker – was ist „gesünder“?

Unter Bier- und Weintrinkern wird seit Jahren diskutiert, welches Getränk die bessere Wahl ist. Auch die Frage, was stärker auf die Figur schlägt, beschäftigt viele. Klar ist: Alkohol gilt grundsätzlich nicht als gesund – Unterschiede bei Kalorien, Inhaltsstoffen und Wirkung gibt es dennoch, wie die shz berichtet.

Ein verbreiteter Mythos lautet: „Bier auf Wein, das lass sein – Wein auf Bier, das rat’ ich dir.“ Eine Studie der Universitäten Cambridge und Witten/Herdecke mit 90 Teilnehmenden zeigt jedoch: Die Reihenfolge spielt für den Kater keine Rolle. Unabhängig davon, ob zuerst Bier oder Wein getrunken wurde – am nächsten Tag ging es den Probanden ähnlich schlecht.

Wein macht schneller betrunken als Bier

Beim Blick auf die Wirkung zeigt sich: Wein kann schneller zu einem höheren Alkoholspiegel im Blut führen. In einer Studie der University of Texas erreichten Probanden nach Weinkonsum schneller höhere Werte als nach Bier. Grund ist unter anderem der meist höhere Alkoholgehalt.

Auch bei den Kalorien liegen beide Getränke nah beieinander. Ein Glas Bier (0,3 Liter) enthält etwa 130 Kalorien, ein Glas Wein (0,2 Liter) rund 138. Studien deuten allerdings darauf hin, dass regelmäßiger Bierkonsum eher mit Bauchfett in Verbindung steht – möglicherweise, weil Bier häufiger und in größeren Mengen getrunken wird oder den Appetit auf deftiges Essen anregt.

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Bei den Inhaltsstoffen hat Wein leichte Vorteile: Er enthält Polyphenole, denen entzündungshemmende Eigenschaften zugeschrieben werden. Auch Bier liefert Mineralstoffe und Antioxidantien, allerdings in geringerer Menge. Fachleute betonen dennoch: Ein gesundheitlicher Nutzen lässt sich für keines der beiden Getränke eindeutig ableiten. (dpa/mp)