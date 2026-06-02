Bewerbung verschickt – und keine Antwort: Welche Rechte habe ich?

Tagelang aufs Handy gestarrt, ständig den Posteingang geprüft – doch vom Wunsch-Arbeitgeber kommt keine Antwort. Frustrierend, aber nicht ungewöhnlich. Vielen Bewerbern stellt sich dann die Frage: Was tun, wenn sich einfach niemand meldet?

Wer sich auf einen Job bewirbt, wartet natürlich gespannt auf eine Antwort. Doch da können Bewerber manchmal lange warten – denn so mancher potenzieller Arbeitgeber meldet sich gar nicht erst zurück. Haben Bewerber überhaupt einen Anspruch auf eine Rückmeldung?

„Grundsätzlich gibt es keine gesetzliche Bestimmung, die vorschreibt, dass ein Arbeitgeber auf eine Bewerbung reagieren muss“, erklärt Johannes Schipp, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Das heißt, der Arbeitgeber muss weder eine Absage noch eine Empfangsbestätigung oder Ähnliches verschicken. Bewerber erwarten zwar zurecht, dass zumindest eine Antwort kommt. Verpflichtend ist diese aber nicht.

Ausnahmen im öffentlichen Dienst

Die Ausnahme von der Regel: eine Bewerbung um eine Stelle im öffentlichen Dienst. So steht im Grundgesetz, dass jeder Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt hat, so Schipp. Wer sich also bei einem öffentlichen Arbeitgeber bewirbt, kann mit einer Antwort rechnen. Sonst kann dem Arbeitgeber vorgeworfen werden, dass er den Bewerber in seinen Grundrechten beeinträchtigt.

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Noch strenger sind die Vorgaben, wenn Bewerber eine Schwerbehinderung haben. Denn bei Jobs im öffentlichen Dienst müssen Schwerbehinderte, solange sie fachlich nicht offensichtlich ungeeignet sind, grundsätzlich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden, erklärt der Fachanwalt. Der Arbeitgeber ist demnach zu einer Reaktion auf die Bewerbung verpflichtet. (dpa/mp)