Bewaffneter floh in den Wald: Manifest aufgetaucht – Polizei prüft Inhalt

Oppenau –

Seit Sonntag ist er auf der Flucht: Ein 31-Jähriger bedrohte bei einer Kontrolle Polizisten, nahm ihnen die Waffen ab und ist seither auf der Flucht. Zurzeit prüft die Polizei im Zusammenhang mit der Suche im Schwarzwald ein mögliches Manifest.

Es sei keine politische Richtung daraus abzuleiten, es handele sich um einen Hinweis unter vielen. Der Text bestätige in erster Linie die Affinität des Verfassers zum Wald, sagte Polizeisprecher Yannik Hilger am Mittwoch. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über das Manifest berichtet, in dem es um Kritik an der Technisierung des Lebens und das einfache Leben im Wald geht. Medienberichten zufolge war der Text in einem Lokal hinterlegt.

Es sei jedoch noch nicht gesichert, dass der Text tatsächlich von dem 31-Jährigen stamme, so Hilger.

Oppenau: Mögliches Manifest des Bewaffneten kritisiert Technisierung des Lebens

Die Polizei setzte ihre Fahndung nach dem Flüchtigen auch am Mittwoch fort. Viele Maßnahmen liefen jetzt im Hintergrund ab, sagte Hilger.

Das könnte Sie auch interessieren: „Der Wald ist sein Wohnzimmer“: Yves R. entwaffnete Polizisten – dann tauchte er unter

In Oppenau seien Präventionsteams der Polizei unterwegs, um die Menschen zu beraten. Die Beamten kontrollierten weiterhin das Gebiet, in dem sich der Mann aufhalten könnte. Auch Spezialkräfte seien im Einsatz.

Ein Großaufgebot der Polizei sucht seit Sonntag einen bewaffneten Mann, der während einer Kontrolle Beamte bedrohte und anschließend floh. picture alliance/dpa Foto:

Der 31-jährige Deutsche ohne festen Wohnsitz hatte am Sonntagmorgen bei einer Kontrolle vier Polizisten mit einer Schusswaffe bedroht und sie gezwungen, ihre Dienstpistolen abzulegen. Anschließend flüchtete er mit den Waffen in den unwegsamen Wald, in dem er sich gut auskennt. (vd/dpa)