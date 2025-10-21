Fall Rebecca: Jetzt gerät ein pinkes Auto in den Fokus

Sechs Jahre nach dem Verschwinden von Rebecca gerät ein Auto erneut in den Fokus der Ermittlungen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Mithilfe.

Nach einem Großeinsatz wegen der vor sechs Jahren verschwundenen Rebecca (damals 15) startet die Polizei einen Zeugenaufruf zum Auto der Familie. Wer hat den pinken Twingo rund um den 18. Februar 2019 gesehen? Wer hat etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Wagen wahrgenommen?

Vermisste Rebecca: Flyer werden an Anwohner verteilt

Im Laufe des Tages sollten im brandenburgischen Tauche Flyer mit dem Zeugenaufruf an die Anwohner verteilt werden, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. In Tauche fand am Montag der Großeinsatz statt.

Am Tag von Rebeccas Verschwinden und tags darauf wurde das Auto der Familie auf der Autobahn Richtung Polen mithilfe eines Kennzeichenerfassungssystems erfasst – auch in der Nähe von Tauche, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Außer dem heute 33 Jahre alten Schwager hatte den Angaben nach niemand Zugriff auf den pinken Twingo. Das Auto war damals durchsucht worden.

In dem Zeugenaufruf will die Polizei auch wissen: Wer hat Beobachtungen gemacht, die auf ein Versteck, beziehungsweise ein Vergraben des Leichnams von Rebecca hindeuten könnten? Der Schwager der Schülerin steht laut Polizei im Verdacht, Rebecca getötet und ihren Leichnam in dem Twingo in Tauche im Ortsteil Lindenberg, beziehungsweise in der Umgebung versteckt oder vergraben zu haben. (dpa/mp)