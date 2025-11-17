Legendäre Kessler-Zwillinge sind tot – sie starben gemeinsam

Ellen und Alice Kessler standen auf den Bühnen der Welt, traten mit Stars wie Frank Sinatra auf. Jetzt sind die beiden Schwestern im Alter von 89 Jahren verstorben. An ihrem Wohnort in Grünwald bei München war die Polizei im Einsatz.

Die als Kessler-Zwillinge international bekannten Sängerinnen und Tänzerinnen Ellen und Alice Kessler sind tot. Das Schwesternpaar starb nach dpa-Informationen im Alter von 89 Jahren in Grünwald bei München. Dort soll es in der Folge auch einen Polizeieinsatz gegeben haben. Die Münchner Polizei bestätigte einen Einsatz in Grünwald, ohne Hintergründe zu nennen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es demnach nicht.

Im Jahr 1957 posierten Alice und Ellen Kessler auf einem Publicity-Foto für ihren deutschen Spielfilm „Der Graf von Luxemburg”. (Archivbild) picture alliance / Sammlung Richter | Sammlung Richter Im Jahr 1957 posierten Alice und Ellen Kessler auf einem Publicity-Foto für ihren deutschen Spielfilm „Der Graf von Luxemburg”. (Archivbild)

Alice und Ellen Kessler zählten zu den erfolgreichsten deutschen Entertainerinnen. Die eineiigen Zwillinge standen mehr als 60 Jahre lang auf der Bühne, unter anderem mit Frank Sinatra, Fred Astaire und Harry Belafonte. Besonders in den USA, in Frankreich und in Italien wurden die Schwestern gefeiert. Noch mit 80 Jahren standen sie für das Udo-Jürgens-Musical „Ich war noch niemals in New York” auf der Bühne.

Schon als kleine Mädchen lernten die Kessler-Zwillinge tanzen

Die Zwillinge wurden 1936 in Sachsen geboren. Schon als kleine Mädchen lernten sie das Tanzen, wurden vom Vater gedrillt. Bald gehörten sie zum Kinderballett der Leipziger Oper und schafften die Aufnahme für die Operntanzschule. 1952, im Alter von 16 Jahren, flohen sie in den Westen und kamen nach Düsseldorf. Um selbstständig und finanziell unabhängig zu sein, tanzten sie in einem Revuetheater.

Die Kessler-Zwillinge (v.l.: Ellen und Alice) stellten im Mai 1996 ihre Autobiografie in München vor. (Archivbild) Istvan Bajzat/dpa Die Kessler-Zwillinge (v.l.: Ellen und Alice) stellten im Mai 1996 ihre Autobiografie in München vor. (Archivbild)

Dort wurde 1955 der Direktor des Lido in Paris auf die blonden jungen Frauen aufmerksam. Er engagierte sie für das berühmte Varieté auf den Champs-Élysées – die internationale Karriere nahm ihren Lauf.

Das könnte Sie auch interessieren: Bei Premiere ihres neuen Films: US-Star von Mann angegriffen

Zuletzt hatten sich die beiden Schwestern aus dem Showgeschäft zurückgezogen und lebten in Grünwald im Süden Münchens. Schon zu Lebzeiten waren sie unzertrennlich: Im April 2024 äußerten sie gegenüber der „Bild“, unbedingt gemeinsam in einer Urne bestattet werden zu wollen – zusammen mit der Asche ihrer Mutter und ihres Hundes. (dpa/mp)