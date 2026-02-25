Bericht: Berlinale-Chefin wird nach Foto mit Pali-Tüchern entlassen

Nach einem Antisemitismus-Eklat bei der Berlinale könnte es nach Angaben der „Bild“-Zeitung personelle Folgen an der Spitze des Filmfestivals geben. „Bild“ berichtet unter Berufung auf Kreise der zuständigen „Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH“ (KBB), dass Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (CDU) Berlinale-Chefin Tricia Tuttle ablösen wolle.

Dem Bericht zufolge hat Weimer für Donnerstagvormittag eine außerordentliche Sitzung der KBB-Führungsgremien einberufen. Auf der Tagesordnung stehe demnach auch die Frage einer Abberufung Tuttles.

Berlinale: Antisemitismus-Streit geht weiter

Aus dem Kulturstaatsministerium wurde die Sitzung des Aufsichtsrates am Donnerstag gegenüber „Bild“ bestätigt. Weimer sei Vorsitzender und es solle „eine Aussprache zur Ausrichtung der Berlinale“ geben. Zu „Spekulationen“ äußere sich das Ministerium demnach aber nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Tourabschluss in Hamburg: Stimmlich top, aber Pete Doherty ist platt

Hintergrund ist zum einen der Eklat bei der Preisverleihung am Wochenende, bei der der syrisch-palästinensische Regisseur Abdallah Alkhatib seine Dankesrede mit scharfer Kritik an der Haltung der Bundesregierung im Gaza-Krieg verband und ihr vorwarf, faktisch Partner „des Völkermords im Gazastreifen” zu sein. Daraufhin hatte Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) den Saal verlassen. Israels Regierung streitet ab, im Gazastreifen Völkermord zu begehen – das ist auch die Position der deutschen Regierung – und spricht von Selbstverteidigung nach dem Terrorangriff islamistischer Extremisten auf den jüdischen Staat am 7. Oktober 2023.

Der Regisseur und Aktivist Abdallah Alkhatib (Mitte rechts) und sein Team. Berlinale Der Regisseur und Aktivist Abdallah Alkhatib (Mitte rechts) und sein Team.

Außerdem berichtet „Bild“, Tuttle habe zuvor mit einer Filmcrew mit Palästinenser-Fahne und Pali-Tüchern posiert.

Offizielle Entscheidungen oder Personalbeschlüsse wurden bislang nicht bekanntgegeben. Wer im Fall einer Trennung von Tuttle die Nachfolge übernehmen würde, ist offen. Die Berlinale zählt seit Jahrzehnten zu den wichtigsten internationalen Filmfestivals. (nf)