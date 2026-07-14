Kiffer statt Kläffer: Ein völlig zugedröhnter Labrador sorgte am höchsten Berg Großbritanniens für einen skurrilen Rettungseinsatz – mit Happy End für Hund und Besitzerin.

Zusammen mit ihrer Hündin Tokyo war Christina Bluhme aus Esher (England) am vergangenen Sonntag auf dem Weg zum Gipfel des Ben Nevis in den schottischen Highlands. Doch plötzlich verlor die Labrador-Hündin die Kontrolle über ihre Beine und wurde immer wieder bewusstlos, berichten lokale Medien. Der Verdacht: Der Hund soll zuvor Cannabis gefressen haben.

Christina Bluhme geriet daraufhin in Panik und verständigte die Bergretter des Lochaber Mountain Rescue Teams. „Tokyo verlor schnell die Kontrolle über ihre Beine“, erinnerte sich Bluhme später. „Ich dachte wirklich, ich würde sie verlieren.“ Ohne die Hilfe der Bergretter hätte ihre Hündin nicht überlebt, da ist sie sich sicher.

14 Retter helfen bekiffter Hündin

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Insgesamt 14 Helferinnen und Helfer schleppten das 25 Kilogramm schwere Tier auf einer Trage vom Berg. In der Tierklinik in Fort William wurde der schlimme Verdacht schließlich offiziell bestätigt: Tokyo hatte wahrscheinlich auf dem Wanderweg weggeworfenes Cannabis gefunden und gefressen.

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Die berauschende Wirkung hielt nach der Rettung noch einige Stunden an. Auf der Facebook-Seite der Bergretter gab das Team aber bereits Entwarnung: Der Hündin geht es wieder gut. (tfs)