Horst Krause

Der Schauspieler Horst Krause ist im Alter von 83 Jahren verstorben (Archivbild). Foto: picture alliance / Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

  • Berlin

Beliebter „Polizeiruf“-Schauspieler Horst Krause verstorben

Der aus der Krimireihe „Polizeiruf 110“ bekannte Schauspieler Horst Krause ist tot. Er starb bereits am Freitag im Alter von 83 Jahren in einem Seniorenheim in Teltow bei Berlin, wie seine Familie am Montag dem „RBB“ mitteilte. Er hieß im echten Leben wie seine Fernsehfigur: Horst Krause wurde als kugeliger und brummiger Dorfpolizist Horst Krause bundesweit bekannt. 

Fernsehzuschauer mochten den Schauspieler, wie er mit seinem Hund als Sozius auf einem alten Motorrad durch Brandenburg fuhr oder durch die warmherzig erzählten Geschichten polterte.

picture alliance / Eventpress Herrmann
Horst Krause in der Polizeiruf-Folge „Käfer und Prinzessin“ mit seiner Schauspiel-Kollegin Maria Simon

Neben dem „Polizeiruf“ gab es auch den ARD-Ableger «Polizeihauptmeister Krause». Darin ging es um das Privatleben des Dorfpolizisten, also um „Hotti“ und seine Schwestern Elsa und Meta, die einen Gasthof betreiben. 

Schon zu DDR-Zeiten bekannt

Krause wurde 1941 in der Nähe von Danzig geboren, später wuchs er im brandenburgischen Ludwigsfelde auf, in der Schule soll er der Klassenclown gewesen sein. Ursprünglich lernte er den Beruf des Drehers und studierte dann an der Staatlichen Schauspielschule in Berlin-Schöneweide. Er spielte am Landestheater Parchim, am Schauspielhaus Karl-Marx-Stadt und am Staatsschauspiel Dresden.

Bereits zu DDR-Zeiten war er im Fernsehen zu sehen, etwa in „Der Staatsanwalt hat das Wort“. Nach dem Mauerfall wurde er 1993 durch die Komödie „Wir können auch anders…“ bekannt.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

