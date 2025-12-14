Beliebte Quizshow feiert Jubiläum – mit dieser Überraschung für Fans

Seit 2022 moderiert Esther Sedlaczek den ARD-„Quizduell-Olymp”. Mit einer Doppelfolge steigt am Freitag der zehnte Geburtstag der Show – und Sedlaczek hat der dpa schon mal ein Highlight verraten.

Ob Günther Jauchs „Wer wird Millionär?” (RTL) oder „Der Quiz-Champion” mit Johannes B. Kerner (ZDF) – seit Jahrzehnten zählen Quizshows zu den beliebtesten Fernsehsendungen. In diese Kategorie gehört auch das 2014 gestartete und acht Jahre lang jeden Werktag von Jörg Pilawa geleitete ARD-„Quizduell”, das seit Oktober 2015 immer freitags als „Quizduell-Olymp” weitergelaufen ist. 2022 übernahm die populäre Sport-Moderatorin Esther Sedlaczek („Sportschau”) Pilawas Job. Und ein Millionenpublikum ist der Vorabendsendung treu geblieben.

Jubiläums-Quizshow: Jeweils zwei individuelle Gegner

Nun feiert die Rate-Show zehnten Geburtstag – durch die zweiteilige Jubiläumssendung führt die 39 Jahre alte Olympia-Kommentatorin am Freitag (19. Dezember) um 18.00 und 18.50 Uhr. Wie erklärt sich Sedlaczek eigentlich den Dauererfolg des Formats Quiz? „Man ist vor dem Fernseher eingeladen, mitzumachen. Und lässt sich nicht nur berieseln”, sagt die in München lebende Berlinerin der Deutschen Presse-Agentur.

„Jeder, der eine Quizsendung verfolgt, bei der es um die Erweiterung des eigenen Wissens geht, ist sofort animiert, mitzuraten. Ich denke, das macht es am Ende aus.” Sie selbst gehe auch jedes Mal schlauer aus der Sendung heraus. „Und dann ist es ja noch unterhaltsam – etwa, was die Strategie betrifft, wie man der Antwort näherkommt.”

Worauf darf man sich denn besonders freuen beim Jubiläums-„Quizduell-Olymp”, der wie die ganze derzeit laufende elfte Staffel im Herbst in Hamburg aufgezeichnet wurde? Die Moderatorin verrät nicht alles, aber doch ein wenig. „Wir wollten den Olymp überraschen – ganz besonders Thorsten Zirkel, der die Sendung ja seit der allerersten Staffel begleitet”, berichtet sie. „Also hat jeder Olympier zwei Experten seines persönlichen Fachgebiets als Gegner bekommen – eine besondere Herausforderung und damit entsprechender Spaß.”

Sedlaczeks eigene Rate-Erfolge: „Fifty-fifty”

Das Rateteam – Zirkel, Marie-Louise Finck und Eckhard Freise – habe davon zuvor keine Ahnung gehabt. „Dadurch ist es für alle eine besondere Freude. Und es ist sehr, sehr lustig geworden”, sagt Sedlaczek. Als die prominenten Zweier-Teams sind mit von der Partie: der TV-Richter Alexander Hold und die Moderatorin und Anwältin Laura Karasek (gegen Finck, „Duell der Juristen”), der Ex-Fußballnationalspieler Mike Hanke und die Trainer-Legende Ewald Lienen (gegen Zirkel, „Duell Hannover 96”) sowie der Radio-Astronom Heino Falcke und der Psychologe Leon Windscheid, der 2015 bei Günther Jauch eine Million Euro gewann (gegen Freise, „Akademiker-Duell”).

Im dpa-Interview outet sich Sedlaczek überdies persönlich als Quiz-Fan seit Jugendjahren. „Ich habe schon früher viele Quizsendungen gesehen – und beim Mitraten jeweils mal besser, mal schlechter abgeschnitten”, sagt sie. Nach wie vor löst sie gern Kreuzworträtsel – auch wenn sie heute weniger dazu käme.

Zudem ist Sedlaczek großer Fan von Spieleabenden zu Hause. Daheim stehen daher Brett-Spiele wie „Mensch ärgere dich nicht”, Kartenspiele wie „Uno” und „Memory” im Regal. Ebenso pädagogisch wertvolle Geduldsspiele und solche, mit denen man zum Beispiel seinen Frustrationslevel trainieren kann. „Bei Ausflügen und im Restaurant, wenn man Wartezeiten überbrücken möchte, habe ich diese Spiele oft dabei”, verrät die dreifache Mutter, die seit 2019 mit einem Geschäftsmann verheiratet ist. (dpa/mp)