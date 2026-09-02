In Berlin und Umgebung ist vielen das Autohaus König ein Begriff. Das Unternehmen mit einer jahrzehntelangen Geschichte hat nun Insolvenz beantragt.

Die Autohauskette König hat Insolvenz beantragt. Das Berliner Unternehmen hatte den Antrag beim Amtsgericht Charlottenburg eingereicht, wie das Gericht mitteilte.

Das Gericht bestellte nun einen Insolvenzverwalter ein und richtete einen vorläufigen Gläubigerausschuss ein - unter anderem mit Vertretern von Renault, Stellantis Bank, Euler Hermes und der Bundesagentur für Arbeit.

Autohaus König insolvent – 80 Standorte betroffen

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Autohaus König betreibt in Deutschland nach eigenen Angaben rund 80 Standorte. Das Unternehmen wurde 1966 in Berlin gegründet und wuchs mit einem Reparaturbetrieb und dem Gebrauchtwagenhandel an. „Seit den 80er-Jahren ist das Autohaus König offizieller Vertragspartner von Renault, womit die eigentliche Erfolgsgeschichte der Autohandelsgruppe ins Rollen kommt“, hieß es auf der Internetseite des Unternehmens.

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Besonders in Ostdeutschland unterhält das Unternehmen viele Standorte. In der Krise der deutschen Autoindustrie musste zuletzt auch der Handel mit Kraftwagen Umsatzeinbußen hinnehmen. (dpa)