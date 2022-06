1200 Jobs weg: Bekannte Modekette verschwindet bald aus Deutschland

Bereits Anfang April stand fest, dass der Modehändler „Orsay“ alle vier Filialen in Hamburg schließen wird, jetzt geht das insolvente Unternehmen noch einen Schritt weiter: Bis Ende Juni will die Modekette alle 197 Standorte in Deutschland dicht machen. Rund 1200 Mitarbeiter verlieren dadurch ihre Jobs.

Die Hoffnung war vergebens: „Orsay“ wird von der Bildfläche der deutschen Innenstädte verschwinden. Alle Filialen in Deutschland werden in nur wenigen Wochen zum 30. Juni geschlossen. Das berichtet „Textilwirtschaft“ unter Berufung auf einen Sprecher der Eigenverwaltung.

Orsay: Bekannte Modemarke verschwindet aus der City

Ende März hieß es noch, die Modekette werde lediglich 79 Geschäfte in Deutschland schließen – darunter alle vier Filialen in Hamburg. „Wir schließen diese Filiale. Alles muss raus“, hing damals in den Schaufenstern in der Mönckebergstraße. Dort sind die Fenster jetzt inzwischen schon zugeklebt, die Räume verlassen.

Die anderen Standorte befinden sich im Phoenix-Center in Harburg, im Elbe Einkaufszentrum in Osdorf und im Quarree Wandsbek. 20 Beschäftigte verlieren dadurch in Hamburg ihren Job. Bundesweit sollen es laut „Textilwirtschaft“ um die 1200 sein.

„Orsay“ kämpfte bereits vor der Corona-Pandemie mit wirtschaftlichen Problemen, die Corona-Krise gab dem Unternehmen dann den Rest. Im August 2021 erhielt der Fashion-Riese 33 Millionen Euro Staatshilfe aus dem Corona-Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Im November 2021 öffnete das Unternehmen dann einen Schutzschirm.

Nachdem es Anfang April noch hieß, das Unternehmen wolle sich neu aufstellen und aufgrund der Insolvenz nach einem neuen Betreiber suchen, ist jetzt klar: Die versuchte Rettung ist gescheitert. (aba)