Zu wenige Schiffe? Noch im Frühjahr hatte die Schweizer Reederei ihr Angebot in den USA zusammenschrumpfen müssen. In Zukunft soll eine beliebte Metropole wieder ins Programm aufgenommen werden.

Das Kreuzfahrschiff „MSC Meraviglia” liegt im Hafen von Nassau auf den Bahamas (Archivbild). IMAGO / Eibner

Mit dem Schiff von New York nach Florida oder in die Karibik? Das war mit der Flotte von „MSC Cruises“ seit einigen Monaten nicht möglich. Die Schweizer Reederei hatte den Hafen von New York als Abfahrtshafen gestrichen. Nun ändert sich das wieder.

23 Schiffe sind derzeit für „MSC Cruises“ weltweit im Einsatz – zu wenige, um fünf Abfahrtshäfen in den USA gleichzeitig anzufahren. Deshalb wurde die ganzjährige Kreuzfahrt mit der „MSC Meraviglia“ von New York nach Florida und auf die Bahamas im Frühjahr eingestellt, wie die Online-Plattform „Kreuzfahrt Aktuelles“ berichtete.

Bis 2033 soll die Flotte jedoch um neun weitere Kreuzfahrtriesen wachsen. Dann sollen nicht nur alte und neue Routen wieder aufgenommen, sondern auch bestehende Verbindungen ausgebaut werden. Auch aus dem Hafen von New York sollen wieder Schiffe auslaufen.

Anzeige

„MSC Cruises“ steuerte in den USA zuletzt von Galveston in Texas, Miami und Port Canaveral in Florida aus die Karibik an und bot zudem Kreuzfahrten von Seattle nach Alaska an. Die Reederei plant bereits seit einigen Jahren, ihre Präsenz auf dem US-Markt auszubauen. (mp)



