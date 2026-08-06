Wer auf Mallorca im flachen Wasser steht, bleibt derzeit selten unbemerkt: Fische greifen Füße und Hände von Menschen an – teilweise mit blutigen Folgen.

Zuletzt kam es im Südwesten der Insel an der Playa von Illetes zu einem Zwischenfall mit beißenden Fischen. picture alliance / Zoonar | Anna Lurye

An beliebten Küstenabschnitten Mallorcas kommt es derzeit wiederholt zu Zwischenfällen mit beißenden Fischen. Am vergangenen Wochenende waren mehrere Badegäste im Südwesten der Insel an der Playa von Illetes sowie an der Cala Comtessa in der Gemeinde Calvià betroffen, berichtet die Zeitung „Ultima Hora“.

Bei den Tieren handele es sich nach Experteneinschätzung mutmaßlich um Geißbrassen, so das „Mallorca Magazin“. Die Fische würden bis zu 30 Zentimeter groß werden und besäßen einen silbrigen Körper mit zwei dunklen Querbändern sowie ein kleines, dicklippiges Maul mit kräftigen Zähnen. Im flachen Uferwasser würden sie beim Stillstehen vor allem auf Füße und Hände der Schwimmer abzielen.

Geißbrassen kommen unter anderem im Mittelmeer vor und haben kräftige Zähne. picture alliance / imageBROKER | Frank Schneider

Forschende sehen steigende Meerestemperaturen als Grund für die Bisse

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Während manche Angriffe lediglich als Zwicken wahrgenommen wurden, kam es am Wochenende auch zu blutenden Bissen, wie eine Betroffene gegenüber dem „Mallorca Magazin“ schilderte. Fachleute führten das Verhalten der Tiere vor allem auf die im Sommer steigenden Meerestemperaturen zurück. Der Wärmeanstieg kurbele den Stoffwechsel sowie den Nahrungsbedarf der Fische an, wodurch sie die Scheu vor Menschen verlieren würden. Zudem würden sie in stark frequentierten Touristenzonen durch Fütterungen zunehmend zutraulicher.

Die Vorfälle würden sich nicht nur auf den Südwesten der Insel beschränken. Bereits Anfang Juni berichtete das „Mallorca Magazin“ von einem Fall, bei dem eine 28-jährige deutsche Urlauberin in der Cala Major bei Palma im knietiefen Wasser an der Wade gebissen wurde. In den vergangenen Jahren wurden zudem ähnliche Attacken von der Playa de Palma, aus Sa Ràpita, S’Estanyol, der Cala Pi und der Cala d’Or gemeldet.

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Obwohl Bisse dieser Art in der Regel harmlos verlaufen und lediglich kurzzeitig schmerzen oder leicht bluten, wird Badegästen geraten, entsprechende Vorkommnisse den Rettungsschwimmern vor Ort zu melden.

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Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.