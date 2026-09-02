Während eines Open-Air-Festivals verschwindet ein Gast und wird später tot aus einem See geborgen. Die Betreiber sind betroffen.

Ein 27-Jähriger wurde nach einem Techno-Festival tot aus dem See geborgen. picture alliance / imageBROKER | ag-pix

Beim Pirate Beach Open Air am Giesen See in Karlsruhe ist am vergangenen Wochenende ein 27-jähriger Festivalbesucher tot aufgefunden worden. Er war seit Samstagabend vermisst worden. Suchhunde und Drohnen waren im Einsatz, bevor der Mann am Sonntagmorgen am See gefunden wurde, wie das „fazemag“ berichtet.

Nach Angaben der Veranstalter hatte der Festivalbesucher das Gelände verlassen und galt anschließend als vermisst. Am nächsten Morgen wurde er aus dem See geborgen. Ein Fremdverschulden ist nach bisherigen Erkenntnissen ausgeschlossen, teilte die Polizei mit. Aller Voraussicht nach ist der 27-Jährige ertrunken.

Das Pirate Beach Open Air reagierte mit einem Instagram-Post auf den Todesfall: „Wir sind fassungslos und zutiefst traurig.“ Weiter heißt es: „Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, bei seinen Freunden und bei allen, die ihn geliebt haben. Was sie gerade durchmachen, können wir nur erahnen. Wir wünschen ihnen von Herzen Kraft.“

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Das Veranstalterteam appellierte zugleich an die Festivalbesucher: „Passt auf euch auf, wenn ihr nach Hause geht. Bleibt zusammen, lasst niemanden allein losziehen, meidet nachts das Wasser. Wir möchten euch alle wiedersehen.“ (mp)