Drei Leichen in Einfamilienhaus gefunden: Polizei spricht von Tötungsdelikt

In Pommelsbrunn bei Nürnberg sind die Leichen eines Mannes, einer Frau und eines Kindes gefunden worden. Ob es sich bei den Toten um die Mitglieder einer Familie handelt, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Die Leichen müssten erst noch einwandfrei identifiziert werden. Die Polizei sprach in einer Mitteilung von einem Tötungsdelikt.

Die Leichen seien in Hohenstadt, einem Gemeindeteil von Pommelsbrunn gefunden worden, sagte der Sprecher. Eine Zeugin habe sie in einem freistehenden Einfamilienhaus entdeckt.

Leichen in Einfamilienhaus entdeckt

In welcher Beziehung die Zeugin zu den Toten steht, sagte der Sprecher nicht. Es sei aber derzeit nicht davon auszugehen, dass eine weitere Person an dem Geschehen beteiligt sei.

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Hohenstadt liegt rund 30 Kilometer östlich von Nürnberg in der Nähe des beliebten Ausflugszieles Happurger See. Der Ort des Fundes wurde zunächst weiträumig abgesperrt. (dpa)