Ballon fängt Feuer und stürzt ab – mehrere Tote

Im Süden Brasiliens kommt es in einer Canyonlandschaft zu einem tragischen Unglück: Ein Heißluftballon geht bei strahlendem Sonnenschein in Flammen auf und stürzt ab. Es gibt mehrere Todesopfer.

Bei einem Absturz eines brennenden Heißluftballons im Süden Brasiliens sind acht Menschen ums Leben gekommen. An Bord des Ballons befanden sich 21 Personen, 13 von ihnen überlebten das Unglück, wie der Gouverneur des Bundesstaates Santa Catarina, Jorginho Mello, über die Plattform X mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach am Morgen in Praia Grande, einer für Ballonfahrten bekannten Kleinstadt nahe der Grenze zum Bundesstaat Rio Grande do Sul. Die umliegende Region beherbergt eine Kette tiefer Canyons mit markanten Felsformationen und zieht damit regelmäßig Heißluftballon-Touristen an.

Videos in sozialen Netzwerken zeigen den brennenden Ballon in der Luft sowie den Absturz des Korbes. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Zum Zeitpunkt des Unfalls schien in der Region die Sonne.

Das Unglück ereignete sich nur wenige Tage nach einem ähnlichen Vorfall im Bundesstaat São Paulo, bei dem eine 27-jährige Frau laut dem Nachrichtenportal „G1” bei einem Ballonabsturz ums Leben gekommen war. Damals hatten sich über 30 Menschen an Bord befunden, elf von ihnen wurden verletzt. (dpa)