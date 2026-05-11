Bald kein hochprozentiger Alkohol in Supermärkten und Tankstellen?

Insbesondere Jugendliche müssten beim Thema Alkoholkonsum wirksamer geschützt werden, meint der Ärzteverband Marburger Bund. Dafür sollte auch der Verkauf von hochprozentigen Getränken künftig strenger reguliert werden, so die Forderung.

Der Ärzteverband Marburger Bund hat sich gegen den Verkauf hochprozentiger alkoholischer Getränke in Supermärkten, Tankstellen und Kiosken ausgesprochen. Dies solle ausschließlich „in lizenzierten, spezialisierten Verkaufsstellen“ erfolgen, wie der Verband am Sonntag auf seiner Hauptversammlung in Hannover forderte. Alkoholkonsum gehöre zu den größten vermeidbaren Gesundheitsrisiken. Besonders junge Menschen müssten daher besser geschützt und der Zugang zu Alkohol deutlich strenger geregelt werden.

Alkoholkonsum durch strengere Verkaufsregulierungen senken

Der Marburger Bund unterstützt Gesetzespläne des Bundesfamilienministeriums, das sogenannte begleitete Trinken für Jugendliche ab 14 Jahren abzuschaffen. Damit soll eine Ausnahmeregelung gestrichen werden, die den Kauf und Konsum von Bier, Wein und Sekt in Begleitung der Eltern auch mit 14 oder 15 Jahren erlaubt.

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Internationale Erfahrungen zeigten, dass höhere Altersgrenzen und strengere Verkaufsregulierungen den Alkoholkonsum deutlich senken und insbesondere Jugendliche wirksam schützen könnten, erklärte der Ärzteverband. Er forderte zudem Aufklärungskampagnen, die Stärkung der Suchtprävention in Schulen und den Ausbau niedrigschwelliger Beratungsangebote. (afp/mp)