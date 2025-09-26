Bakterien in der Salami: Hersteller warnt vor Aufschnitt

Dringender Rückruf: Der Verzehr der Wurst kann laut Anbieter zu Durchfall und Bauchschmerzen führen. Betroffen sind zwei Mindesthaltbarkeitsdaten. Wer die Salami gekauft hat, bekommt sein Geld zurück.

Die Firma Westfälische Fleischwarenfabrik Stockmeyer aus Nordrhein-Westfalen ruft bundesweit eine Charge Aufschnitt zurück. Betroffen ist die „Genießer Salami im Pfeffermantel“ der von Rewe vertriebenen Marke Wilhelm Brandenburg mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 15.10.2025 und 23.10.2025 sowie der GTIN-Nummer 4337256974257, wie das Unternehmen mit Sitz in Sassenberg mitteilte.

Rückruf: Salami mit Bakterien verunreinigt

In dem Produkt wurden demnach Bakterien nachgewiesen, die Durchfall und Bauchschmerzen auslösen können. Vor dem Verzehr wird gewarnt. Der Rückruf erfolge vorsorglich – das Unternehmen habe die Produkte unmittelbar nach dem Nachweis aus dem Verkauf nehmen lassen. Verbraucherinnen und Verbraucher können die Salami im Handel zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet.

Es ist der bereits dritte Rückruf von Salami innerhalb weniger Wochen: Erst im August und dann erneut Anfang September musste der Hersteller Wiltmann einzelne Chargen einer Wurstsorte ebenfalls wegen einer Belastung mit Bakterien zurückrufen. (dpa/mp)