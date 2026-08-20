Lidl-Schokopudding mit viel Protein der Marke Milbona wurde zurückgerufen. Was ist der Grund und was können Kunden tun?

Wer in den vergangenen Tagen bei Lidl einen High-Protein-Schokopudding der Marke Milbona gekauft hat, sollte genau auf das Mindesthaltbarkeitsdatum schauen – denn er könnte mit Bakterien verseucht sein. Der Lieferant des Produktes hat den 200-Gramm-Pudding zurückgerufen, der laut Aufdruck bis zum 12. September 2026 haltbar ist, wie die Webseite lebensmittelwarnung.de mitteilte. Der Rückruf betreffe alle Bundesländer.

In dem Produkt sei der Bacillus cereus festgestellt worden. Das Bakterium kann Magen-Darm-Erkrankungen auslösen. Ernste Verläufe seien bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren, Senioren und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem möglich.

Der Schokopudding sollte auf keinen Fall gegessen werden. Kunden können das Produkt in allen Lidl-Filialen zurückgeben, auch ohne Kassenbon. Sie bekommen dann das Geld zurück.

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Andere Milbona- oder Lidl-Artikel oder weitere Produkte des Lieferanten Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG seien nicht betroffen. (dpa/mp)