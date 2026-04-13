Bahnsteig-Horror: Teenie tritt gegen S-Bahn – und wird mitgeschleift

Horror-Unfall auf dem Bahnsteig: Ein junger Mann hat in München in der Nacht zum Sonntag gegen eine anfahrende S-Bahn getreten und ist dabei schwer verunglückt.

Der 18-Jährige verlor laut Bundespolizei durch den Tritt das Gleichgewicht, geriet zwischen die Bahn und die Bahnsteigkante und wurde mehrere Meter mitgeschleift. Er sei schwer verletzt worden, sagte die Bundespolizei. Er erlitt demnach mehrere Frakturen an den Beinen.

Den Angaben zufolge hatten sich der 18-Jährige und seine zwei Begleitpersonen zuvor in der S-Bahn mit einem Mann gestritten. Am Bahnhof München-Pasing sei das Trio ausgestiegen, und der 18-Jährige habe gegen die abfahrende S-Bahn getreten. Durch die Sogwirkung sei der junge Mann mehrere Meter mitgeschleift worden, ehe einer seiner Begleiter ihn wieder zurück auf den Bahnsteig ziehen konnte.

S-Bahn-Fahrer mit Schock im Krankenhaus

Ein unbeteiligter Triebfahrzeugführer habe den Unfall beobachtet und den Fahrer der betroffenen S-Bahn kontaktiert, hieß es. Der Fahrer leitete demnach eine Schnellbremsung ein, sodass die S-Bahn rund 500 Meter nach dem Bahnhof stehen blieb. Die 120 Fahrgäste wurden nach Angaben der Bundespolizei nicht verletzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Irrsinns-Aktion: Mann lässt sich von ICE überrollen – Fahndung!

Der Fahrer der S-Bahn erlitt einen Schock und musste abgelöst werden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Bundespolizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

Im vergangenen Juli nahm ein ähnlicher Vorfall am Hamburger Hauptbahnhof ein tragisches Ende: Ein 26-Jähriger trat gegen eine einfahrende S-Bahn, wurde mitgeschleift und schwerstens verletzt. Sein Bruder sprang ins Gleis, um den Verunglückten zu retten. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb dieser noch am Unfallort. (dpa/mp)