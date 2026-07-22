Im Allgäu wurde eine mögliche Bärenspur gefunden. Ergebnisse eines Labors stehen noch aus.

Nach der Entdeckung einer möglichen Bärenspur im Allgäu gibt es bislang keine weiteren Hinweise auf einen Braunbären. Im südlichen Landkreis Oberallgäu war Kot gefunden worden, der laut Bayerischem Landesamt für Umwelt möglicherweise von einem Bären stammt. Eine Laboruntersuchung soll nun klären, ob die Spur tatsächlich von einem solchen Raubtier stammt.

Die Umgebung wurde abgesucht, weitere eindeutige Hinweise wurden laut Behörde aber nicht gefunden. Die Probe wird vom Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik im hessischen Gelnhausen untersucht. Ein kurzfristiges Ergebnis wird nicht erwartet. Die Behörde will es nach Abschluss der Analyse veröffentlichen.

Braunbären wandern aus Österreich nach Bayern

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Sollte sich der Verdacht bestätigen, wollen die Behörden die Herkunft des Tieres bestimmen. Dazu stehen sie mit den angrenzenden österreichischen Bundesländern im Austausch. Bislang fehlen jedoch Foto und genetischer Nachweis, weshalb die Spur keinem bekannten Bären zugeordnet werden kann.

Immer wieder wandern Braunbären aus Österreich nach Bayern ein. Zuletzt wurde ein Tier im Tiroler Thiersee nahe der bayerischen Grenze gesichtet. Vermutet wird, dass diese Bären ursprünglich aus Norditalien stammen, wo ein Wiederansiedlungsprojekt läuft.

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Behörde gibt Tipps für den Umgang mit Bären

Das Landesamt rät Landwirten, Tiere nachts in den Stall zu bringen und Schutzmaßnahmen für Herden zu ergreifen. Wanderer und Ausflügler sollen Abstand halten und bei einer Begegnung nicht wegrennen. Stattdessen sollten sie ruhig sprechen, langsam die Arme bewegen und sich zurückziehen. Essensreste und Müll sollen nicht in der Natur zurückbleiben.

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Zuletzt war im Frühjahr 2023 ein Braunbär in der Region nachgewiesen worden. Ein zuvor in Bayern gesichteter Bär wurde im Mai 2023 im Salzburger Land von einem Zug erfasst und getötet.

Seit rund zwei Jahrzehnten sorgt der Zuzug von Braunbären für Diskussionen. Bekanntestes Beispiel ist Bär Bruno, der 2006 nach seiner Einwanderung zum Abschuss freigegeben und getötet wurde. Der ausgestopfte Bär steht heute im Münchner Museum Mensch und Natur als Symbol für die schwierige Rückkehr wilder Tiere.

Im italienischen Trentino leben mindestens etwa 100 Bären. Seit 2014 kam es dort auch zu Angriffen auf Menschen, 2023 starb ein Jogger nach einer Attacke. Besonders junge Bärenmännchen können bei ihren Wanderungen große Strecken zurücklegen. (dpa/mp)