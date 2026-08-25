Im Meer vor der Küste Liguriens gerät ein Ehepaar in Not. Ein Bademeister kann die Frau retten, doch beim Versuch, den Mann aus dem Wasser zu ziehen, verunglücken beide.

Ein Strand in Italien an der ligurischen Küste. picture alliance / imageBROKER | Achim Prill

Ein Bademeister und ein Mann sind bei einem dramatischen Rettungsversuch an der ligurischen Küste im Norden Italiens ums Leben gekommen.

Der 62 Jahre alte Helfer wollte den 66 Jahre alten Urlauber aus dem Meer retten, beide ertranken jedoch wenige Meter vom Ufer entfernt, wie die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die Behörden meldete.

Bademeister hatte zuerst Frau gerettet

Anzeige

Das Unglück ereignete sich demnach am Vormittag an einem Strand in Andora in Ligurien. Nach ersten Erkenntnissen war ein Ehepaar aus der Provinz Cuneo (Piemont) beim Baden in Schwierigkeiten geraten und hatte um Hilfe gerufen.

Der Bademeister, der Medienberichten zufolge auch zu den Betreibern des Strandbads gehört, brachte die Frau sicher ans Ufer. Anschließend ging er erneut ins Wasser, um ihren Mann zu retten. Dabei gerieten beide in Not. Wieso er es mit dem Mann nicht zurück ans Ufer geschafft hat, war zunächst unklar. Möglicherweise erlitt der Bademeister einen Schwächeanfall. (dpa)