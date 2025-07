Autoputz mit Staubsauger löst Polizeieinsatz aus

Kurioser Polizeieinsatz in Hessen: Zwei vermeintliche Autoknacker entpuppen sich als auf Sauberkeit bedachte Autoliebhaber.

Ein Staubsauger hat im hessischen Neu-Isenburg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Zeuge habe in der Nacht zwei Menschen auf einem Pendlerparkplatz gemeldet, die sich wohl mit einer Flex an einem Fahrzeug zu schaffen gemacht hätten, teilte die Polizei mit. Vor Ort seien die Beamtinnen und Beamten tatsächlich auf zwei Personen getroffen. „Doch statt krimineller Energie fanden sie lediglich auf Sauberkeit bedachte Autoliebhaber vor“, heißt es in einer Meldung der Polizei.

Das könnte Sie auch interessieren: 40.000 Stücke gesammelt: „Star Wars“-Schöpfer stellt sein Museumsprojekt vor

Die vermeintliche Flex habe sich als Industriestaubsauger entpuppt, der lautstark im Kofferraum zum Einsatz gekommen sei. „Von Gewaltspuren an dem Auto keine Spur – aber immerhin: ein blitzblanker Kofferraum.“ Die Beamten hätten den Einsatz nach einer kurzen Gerätekunde mit einem Schmunzeln beendet. „Auch wenn es letztlich nur der Feind aller Krümel war: Dank des wachsamen Zeugen konnte ein möglicher Diebstahl frühzeitig ausgeschlossen werden – lieber einmal zu viel als einmal zu wenig den Hörer in die Hand nehmen“, so die Polizei. (dpa/mp)