Auto stürzt acht Meter in den Main – Taucher müssen Insassen befreien

Ein voll besetztes Auto ist in Frankfurt von einer acht Meter hohen Kaimauer in den Main gestürzt. Die fünf Insassen zwischen 17 und 18 Jahren wurden teils schwer verletzt aus dem Wasser nahe der Lindleystraße geborgen, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Fahrzeug war kopfüber von der Kaimauer in das Hafenbecken gefallen. Ein Zeuge rief gegen 22.20 Uhr Hilfe.

„Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr dort ein Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen auf das Hafenbecken zu, durchbrach dort das Schutzgitter, geriet in das Nordbecken des Osthafens und sank dort auf den Grund“, berichtete die Polizei.

Auto stürzt in den Main – Insassen müssen gerettet werden

„Während drei der Insassen sich eigenständig aus dem Fahrzeug retten konnten, mussten zwei Personen von Tauchern der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.“ Rettungskräfte brachten die jungen Menschen in nahe gelegene Krankenhäuser. Zwei Personen befanden sich am Morgen in einem kritischen Zustand.

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Mit schwerem Gerät gelang die Bergung des Fahrzeugs aus dem Wasser. Die genauen Umstände des Unfalls seien Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Noch in der Nacht wurde auch ein Gutachter herangezogen. (dpa)