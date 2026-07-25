Schwerer Zwischenfall beim Christopher Street Day in Berlin: Ein Auto soll in eine Menschenmenge gerast sein. Mehrere Menschen wurden verletzt, einer starb.

Feuerwehr und Rettungskräfte versorgen Verletzte in Berlin nach dem Abbruch des CSD. Andreas Rabenstein/dpa

Schock am Samstagabend beim Christopher Street Day in Berlin: Mutmaßlich ist ein Auto in die Menschenmenge gerast. Ein Mensch ist laut Polizei ums Leben gekommen. Mehrere weitere wurden verletzt. Die Veranstaltung wurde abgebrochen.

„Wir sind mit zahlreichen Polizeikräften sowie Rettungskräften der Berliner Feuerwehr im Großen Tiergarten im Einsatz“, so die Berliner Polizei auf X. „Mutmaßlich ist hier ein Fahrzeug in den Tiergarten eingefahren, hat mehrere Personen angefahren und dabei verletzt.“ Die Verletzten würden aktuell von Rettungskräften behandelt. „Wir fahnden mit Hochdruck nach tatverdächtigen Personen.“

Der „Spiegel“ berichtet unter Berufung auf die Berliner Polizei, eine Person sei ums Leben gekommen. Polizeisprecher Florian Nath spricht auf X gegen 23.40 Uhr noch von mehreren lebensgefährlich Verletzten: „Kurz vor 22 Uhr soll der Fahrer eines weißen Fahrzeugs auf dem Ahornsteig im Großen Tiergarten mehrere Personen angefahren haben“, heißt es in dem Beitrag. „Es gibt zahlreiche Verletzte, darunter mehrere lebensgefährlich Verletzte.“

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CSD Berlin: Besucher gebeten, den Bereich zu verlassen

Polizisten stehen nachts vor einem beleuchteten Gebäude in Berlin nach dem Abbruch des CSD. Fabian Sommer/dpa

Alle Besucherinnen und Besucher wurden gebeten, den Bereich zu verlassen. „Bitte meiden Sie den Bereich und umfahren ihn weiträumig“, hieß es von der Polizei.

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Hunderttausende Menschen feierten in der Hauptstadt den CSD. Mit ihrer Demonstration wollten die Veranstalter ein Zeichen für Demokratie, Toleranz und Vielfalt setzen.

Am Abend trat unter anderem Sarah Connor bei der Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor auf. Mit einer Regenbogenflagge um die Schultern spielte sie rund eine halbe Stunde lang ihre Songs. (mit dpa)