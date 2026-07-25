Schwerer Zwischenfall beim Christopher Street Day in Berlin: Ein Auto ist in eine Menschenmenge gerast. Mehrere Menschen wurden verletzt, einer starb. Der Fahrer ist auf der Flucht.

25.07.2026, Berlin: Rettungskräfte sind im Einsatz nach dem Abbruch des Christopher Street Day (CSD). Wegen einer Polizeilage ist der Christopher Street Day in Berlin abgebrochen worden. Foto: Andreas Rabenstein/dpa - ACHTUNG: Person(en) wurde(n) aus rechtlichen Gründen gepixelt +++ dpa-Bildfunk +++ Andreas Rabenstein

Schock am Samstagabend beim Christopher Street Day in Berlin: Mutmaßlich ist ein Auto in die Menschenmenge gerast. Ein Mensch ist laut Polizei ums Leben gekommen. 14 weitere wurden verletzt, einige von ihnen lebensgefährlich. Der Fahrer stieg aus und entkam.

Laut Polizeisprecher Florian Nath hat der Fahrer des Wagens mindestens eine Person getötet. 14 weitere Menschen würden wegen Verletzungen derzeit behandelt.

„Kurz vor 22 Uhr soll der Fahrer eines weißen Fahrzeugs auf dem Ahornsteig im Großen Tiergarten mehrere Personen angefahren haben“, sagt Nath in einem Beitrag auf X, der gegen 23.40 Uhr online ging. „Es gibt zahlreiche Verletzte, darunter mehrere lebensgefährlich Verletzte.“

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CSD Berlin: Fahrer fährt mehrere Feiernde an und flieht

Nach ersten Erkenntnissen ist der Fahrer des weißen Wagens am Ahornsteig parallel zur Lennéstraße gefahren, so Polizeisprecher Nath. Dort habe das Fahrzeug mehrere Personen angefahren, möglicherweise auch umgefahren, bevor es mit einem Baum kollidierte. Der Fahrer habe das Fahrzeug verlassen und sich in unbekannte Richtung entfernt.

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Feuerwehr und Rettungskräfte versorgen Verletzte in Berlin nach dem Abbruch des CSD. Andreas Rabenstein/dpa

Alle Besucherinnen und Besucher wurden gebeten, den Bereich zu verlassen. „Bitte meiden Sie den Bereich und umfahren ihn weiträumig“, hieß es von der Polizei.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) spricht nach dem Vorfall am Rande des Christopher Street Days von einem „Angriff auf unsere freie und weltoffene Gesellschaft“. „Nach einem friedlichen und bunten CSD wurde die Versammlung für ein tolerantes und friedliches Berlin auf brutalste Art attackiert“, teilte er mit.

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Polizisten stehen nachts vor einem beleuchteten Gebäude in Berlin nach dem Abbruch des CSD. Fabian Sommer/dpa

Hunderttausende Menschen feierten in der Hauptstadt den CSD. Mit ihrer Demonstration wollten die Veranstalter ein Zeichen für Demokratie, Toleranz und Vielfalt setzen.

Am Abend trat unter anderem Sarah Connor bei der Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor auf. Mit einer Regenbogenflagge um die Schultern spielte sie rund eine halbe Stunde lang ihre Songs. (mit dpa)