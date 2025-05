Liverpool-Siegesparade: Auto rast in Menschenmenge – Fahrer (53) festgenommen

In Liverpool sind am Montagabend mehrere Menschen von einem Autofahrer erfasst und verletzt worden. Die Verletzten waren Teilnehmer der Siegerparade des Liverpool FC, der am Abend mit einem Umzug durch die Innenstadt die englische Meisterschaft feierte. Die Zahl der Verletzten ist noch unbekannt.

Der Fahrer des Fahrzeugs wurde festgesetzt, wie die Polizei bekanntgab. Laut der Tageszeitung „Guardian“ handelt es sich um einen 53-Jährigen aus der Region Liverpool. Auf Fotos war zu sehen, wie sich Polizei und Rettungskräfte vor Ort um Verletzte kümmern. Wie viele Menschen verletzt wurden, ist noch nicht bekannt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Die Hintergründe sind noch unklar. Der Vorfall ereignete sich am Rande der Meisterfeier des englischen Fußballclubs FC Liverpool. Tausende Menschen waren auf den Straßen.

Video zeigt Van, der in Menschenmenge rast

In den sozialen Medien verbreiteten sich Videos, die den Vorfall zeigen sollen. Auf einem, das offenbar aus mehreren Stockwerken Höhe aus einem Haus an der Water Street aufgenommen wurde, sieht man einen dunklen Van, der in die Menschenmenge auf der Straße rast. Als Menschen vor dem Wagen fliehen, reißt der Fahrer offenbar das Steuer herum, um sie gezielt zu überfahren. Als der Wagen stoppt, bleiben einige Personen davor liegen. Die Echtheit des Videos ist noch nicht bestätigt.

Ein Augenzeuge berichtet dem „Guardian“ entsetzliche Szenen. „Es geschah etwa drei Meter von uns entfernt“, sagt der 48-jährige Harry Rashid dem Bericht zufolge. „Der graue Minivan rammte alle Leute neben uns. Er war extrem schnell. Zuerst hörten wir nur ,Pop! Pop! Pop!‘ von den Menschen, die von dem Wagen gerammt wurden.“

Augenzeuge: Fahrer stoppte kurz, raste dann weiter

Dann habe der Fahrer angehalten, eine Menschenmenge sei auf den Wagen zugerannt, um die Scheiben einzuschlagen. Dann habe er nochmal Gas gegeben und sei weiter durch die Menge gepflügt. „Wir hörten die Aufschläge, als er über Menschen fuhr. Überall lagen Leute auf dem Boden. Es war grauenvoll.“

Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Der North West Ambulance Service teilte mit: „Wir untersuchen derzeit die Lage und arbeiten mit den Einsatzkräften anderer Rettungsdienste zusammen. Unsere Priorität ist es, dass Menschen so schnell wie möglich die medizinische Hilfe bekommen, die sie brauchen.“

Tausende Menschen feierten den FC Liverpool

Der FC Liverpool hatte den Sieg in der Meisterschaft zuvor ausgiebig gefeiert, die Mannschaft fuhr in einem offenen Bus eine zehn Meilen lange Route durch die Stadt. Die Menschen feierten den Club ausgiebig.

Bei der Polizei gingen den Angaben zufolge kurz nach 18.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MESZ) erste Berichte über einen Unfall ein. Zunächst war von einem Unfall mit Fußgängern die Rede. Der Nachrichtensender Sky News zitierte eine mutmaßliche Augenzeugin, die von Schreien berichtete. Ein Auto sei über Menschen gefahren. (dpa/tst)