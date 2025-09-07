Auto fährt in eine Bushaltestelle – zwei Schwerverletzte

Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit ist in Hannoversch Münden (Landkreis Göttingen) ein junger Autofahrer in eine Bushaltestelle gekracht. Dabei wurden der 18-Jährige und ein Beifahrer schwer verletzt, zwei weitere Insassen erlitten in der Nacht zum Sonntag leichte Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilte, kamen die vier jungen Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren ins Krankenhaus. Die Haltestelle war zu dem Zeitpunkt menschenleer, da um die Uhrzeit von dort aus keine Busse mehr fuhren.

An der Bushaltestelle und am Auto entstand laut Polizei erheblicher Schaden, die genaue Höhe ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an, hieß es. (dpa/mp)