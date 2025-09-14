Auto fährt gegen Baum und fängt Feuer – mehrere Tote

Ein Auto kommt von der Straße ab, kracht gegen einen Baum und fängt Feuer. Alle drei Insassen sterben noch am Unfallort.

Bei einem schweren Unfall im Nordwesten Nordrhein-Westfalens sind drei Menschen ums Leben gekommen. Ein Auto sei in Bedburg-Hau nahe der niederländischen Grenze nach dem Überholen von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und habe Feuer gefangen, teilte die Polizei mit.

Der 28 Jahre alte Fahrer sei in dem Auto gestorben. Zwei weitere Insassen im Alter von 49 und 15 Jahren seien aus dem Fahrzeug geschleudert worden und ebenfalls noch an der Unfallstelle gestorben. Die genaue Ursache des Unfalls ist laut Polizei bislang unklar. (dpa/mp)