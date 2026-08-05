Nach einer Welle der Hilfsbereitschaft folgen Anfeindungen in den sozialen Medien. Die vom Unwetter in Sachsen betroffene TV-Köchin Leister zieht Konsequenzen.

Nach vielen Anfeindungen über die sozialen Medien gibt TV-Köchin Verena Leister die Spenden zurück. Der Wiederaufbau ihres vom Unwetter verwüsteten Lokals wird nun länger dauern. Sebastian Kahnert

Die Solidaritätswelle für den vom Unwetter im sächsischen Kurort Rathen betroffenen Imbiss „Wanderrast“ hat nach Angaben der Betreiberin auch Neid und Missgunst ausgelöst. Nach einer großen Hilfsbereitschaft habe es eine „extreme Welle von Shitstorm“ gegeben, sagte die Betreiberin und TV-Köchin Verena Leister in einem Instagram-Post.

„Was uns persönlich an Nachrichten, an Anrufen, an Chatgruppen erreicht hat, an Anfeindungen, Unterstellungen, das war einfach eine Nummer zu viel“, erklärt Leister in dem Beitrag. „Und deswegen haben wir eine Entscheidung getroffen, und wir werden daher die Spenden nicht annehmen und jeder einzelne Spender bekommt seine Spende zurück.“

Leister hatte nach den schweren Unwetterschäden an der „Wanderrast“ am Amselsee innerhalb von nur einem Tag rund 200.000 Euro Spenden gesammelt. „Wir sind völlig überwältigt“, sagte Leister und bedankte sich herzlich via Instagram.

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Weil sie ihr Spendenziel dank der großen Hilfsbereitschaft in kürzester Zeit erreicht hatte, wurde der Spendenlink geschlossen. Stattdessen bat Leister um Unterstützung für den Kurort Rathen.

In einem neuerlichen Post auf Instagram schrieb sie nun: „Besonders enttäuscht hat uns, dass wir uns ausgerechnet in einer Zeit, in der unsere gesamte Energie eigentlich in den Wiederaufbau fließen müsste, immer häufiger rechtfertigen mussten.“ Neben viel Zuspruch und Unterstützung habe man sich auch mit Unterstellungen, Spekulationen und Gerüchten auseinandersetzen müssen.

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Wiederaufbau der „Wanderrast“ wird nun viel länger dauern

Leister zufolge möchte die „Wanderrast“ abwarten, welche Unterstützung von öffentlicher Seite oder aus anderen Quellen kommt. „Alles, was darüber hinaus notwendig ist, werden wir – soweit es uns finanziell möglich ist – Schritt für Schritt aus eigenen Mitteln umsetzen.“ Das bedeute leider auch, dass sich der Wiederaufbau erheblich verzögert. Eine Wiedereröffnung von Imbiss und Bootsverleih zu Ostern 2027 werde es „realistisch betrachtet“ nicht geben.

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Der Kurort Rathen – die heimliche „Hauptstadt“ der Sächsischen Schweiz – war am vergangenen Freitagabend von einem kurzen und sehr heftigen Unwetter mit Gewitter, Sturm und Starkregen betroffen. Ein Mensch kam ums Leben, drei weitere wurden verletzt. Das Gebäude der „Wanderrast“ und die knapp 30 Ruderboote wurden bei dem Unwetter von umstürzenden Bäumen getroffen und verwüstet. (dpa/mp)